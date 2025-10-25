Invitat sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Alexandru Rogobete a fost chestionat în legătură cu opoziția frecvent invocată între spitalele publice și cele private. Ministrul a subliniat că această dispută trebuie să înceteze cât mai curând, iar când a fost întrebat dacă o astfel de schimbare mai este posibilă, a lăsat să se înțeleagă că depinde de modul în care este înțeles rolul fiecărei componente în sistemul de sănătate.

”Da, cred că da. Cred cu tărie că da şi lucrez în direcţia asta. Ani la rând s-a vorbit despre spitalul public versus spitalul privat. Acest versus a făcut foarte mult rău sistemului, de fapt. Pentru că a modificat mentalul colectiv. În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani. Ori eu cred că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate, punct, care este format dintr-o componentă publică sau din anumite servicii oferite în regim public şi despre o componentă privată sau despre servicii medicale oferite în regim privat”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a subliniat că, în prezent, România a ajuns într-un moment în care numeroase servicii medicale oferite în sistemul public sunt comparabile ca nivel de calitate cu cele din sectorul privat.

”Şi vă dau un exemplu, serviciile de radioterapie. În sistemul public, în perioada 2023-2024, Ministerul Sănătăţii a construit şi dat în folosinţă 12 centre de radioterapie publice, în toată ţara, şi sigur că există şi centre de radioterapie private. Ele sunt decontate identic. Pacientul nu plăteşte nimic, nici suplimentar, nici la public, nici la privat, iar regimul este, din punct de vedere medical, unitar. Eu cred că dacă reuşim să depăşim acest versus care ne-a făcut mult rău şi ajungem să stabilim un parteneriat corect, transparent şi de bună credinţă între cele două sisteme, doar aşa putem dezvolta, de fapt un sistem unic de sănătate”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

În cadrul emisiunii Insider Politic, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova ar trebui finalizate şi complet funcţionale în perioada 2028–2029. El a subliniat că proiectele beneficiază de finanţare sigură şi nu există motive care să ducă la blocarea lor, precizând că termenul include atât construcţia, cât şi dotarea unităţilor medicale. Rogobete a adăugat că, în condiţiile actuale, calendarul poate fi respectat, cu excepţia unor situaţii neprevăzute majore.