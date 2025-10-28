Potrivit lui Claudiu Năsui, statul a plătit luna trecută 1,5 miliarde de lei pentru pensii speciale. „Din această sumă, pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din guvern, coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă”, a subliniat deputatul USR.

Fostul ministru al Economiei a reamintit că singurul executiv care a reușit efectiv să reducă pensii speciale a fost guvernul Boc, în timp ce actualul guvern „nu se atinge” de categoriile de privilegii care pot fi eliminate prin decizie politică.

Claudiu Năsui a criticat strategia repetată a guvernelor de a amâna aplicarea legii privind pensiile speciale ale primarilor, în loc să o abroge.

„De ce fac asta și nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc. Așa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR”, a explicat parlamentarul.

El a avertizat că, odată ce Curtea Constituțională va decide că legea nu poate fi amânată la nesfârșit, guvernul va pretinde că nu are alternativă.

„După care guvernul va da din umeri și va spune: ‘N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale și la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei.’”

Pentru a preveni această situație, Năsui a anunțat că a depus deja un proiect de lege care prevede desființarea completă a pensiilor speciale ale primarilor, înainte ca acestea să intre în vigoare.

„Eu vă propun să nu ajungem acolo. De aceea am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum. Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”, a explicat deputatul.

El a precizat că va urmări public poziția guvernului condus de Ilie Bolojan față de acest proiect și va face public votul fiecărui partid atunci când legea va ajunge în Parlament.

Legea care prevede acordarea pensiilor speciale pentru primari a fost adoptată în 2019, dar termenul de aplicare a fost amânat de mai multe ori, inclusiv de guvernele PSD, PNL și de coalițiile ulterioare. Ultima prorogare expiră în 2026, moment în care, în lipsa unei abrogări, beneficiile ar putea deveni automat aplicabile.

Deși majoritatea partidelor declară public că sunt împotriva pensiilor speciale, niciun guvern nu a promovat până acum o abrogare totală, preferând soluția temporară a amânărilor. Proiectul USR ar putea relansa dezbaterea parlamentară pe tema eliminării acestor beneficii, mai ales într-un context economic marcat de creșteri de taxe și presiune bugetară ridicată.