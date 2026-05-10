Noua propunere a Comisiei Europene vizează crearea unui cont european de economii și investiții prin care cetățenii să poată cumpăra mai ușor acțiuni, obligațiuni și titluri de stat din orice țară a Uniunii Europene. Măsura face parte din strategia UE de mobilizare a economiilor populației către piața de capital și finanțarea economiei europene.

Contul European de Investiții face parte din planul Uniunii Europene de construire a Uniunii Economiilor și Investițiilor, un proiect care urmărește să faciliteze accesul cetățenilor la investiții transfrontaliere. Prin acest mecanism, europenii ar putea investi mai ușor în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri din statele membre, beneficiind de proceduri simplificate și de condiții fiscale avantajoase.

„O veritabilă uniune a economiilor și a investițiilor va ajuta la canalizarea unor investiții suplimentare de sute de miliarde de euro, în fiecare an, către economia europeană, contribuind la stimularea competitivității UE, a autonomiei sale strategice și a securității sale economice”, au spus cei de la Consiliul European.

Prin acest mecanism, investițiile ar urma să fie realizate în condiții simplificate, cu proceduri administrative reduse și costuri mai mici pentru utilizatori. Oficialii europeni susțin că obiectivul principal este creșterea randamentelor pentru cetățeni și reducerea dependenței exclusive de depozitele bancare clasice.

Uniunea Economiilor și Investițiilor este proiectul prin care UE încearcă să conecteze mai eficient economiile populației cu nevoile de finanțare ale economiei europene. Oficialii europeni consideră că această strategie devine tot mai importantă în contextul tensiunilor geopolitice, al tranziției climatice și al transformărilor tehnologice accelerate.

În prezent, aproximativ 10 mii de miliarde de euro din economiile gospodăriilor europene sunt păstrate în depozite bancare cu randamente reduse, în loc să fie direcționate către piețele de capital, unde ar putea genera câștiguri mai mari. Potrivit Comisiei Europene, această situație limitează capacitatea economiei de a transforma economiile populației în investiții pentru companii și pentru dezvoltarea economiei reale.

Potrivit informațiilor prezentate de protv, viitorul cont european de economii și investiții ar urma să permită cetățenilor să își plaseze economiile în acțiuni, obligațiuni, inclusiv titluri de stat, și fonduri de investiții din orice țară a Uniunii Europene, în condiții simplificate, cu mai puțină birocrație, comisioane reduse și un regim fiscal mai avantajos.

Inițiativa este privită favorabil inclusiv de investitorii individuali care consideră că accesul la instrumente financiare din alte state europene este, în prezent, complicat și limitat de proceduri administrative sau fiscale diferite de la o țară la alta.

„Este o inițiativă foarte bună din punctul meu de vedere, mai ales pentru că accesul la titlurile de stat din alte țări este cumva dificil”, a declarat Andreea Șamotă.

Datele prezentate de Comisia Europeană arată că aproximativ 70% din economiile cetățenilor Uniunii Europene sunt păstrate în depozite bancare. Valoarea acestora este estimată la circa 10 miliarde de euro, iar Bruxelles-ul încearcă să redirecționeze o parte din aceste sume către investiții productive.

Specialiștii din domeniul financiar susțin că noul instrument propus de UE ar putea contribui la dezvoltarea piețelor de capital europene și la creșterea interesului populației pentru investiții pe termen lung.

„Contul european de investiții, este un produs menit să convingă cetățenii Uniunii Europene să nu-și mai păstreze banii doar în depozite bancare, ci să folosească acești bani pentru investiții pe piața de capital, în acțiuni și titluri de stat”, a explicat Ionel Dancă, consultant financiar.

Comisia Europeană recomandă statelor membre să introducă și facilități fiscale pentru persoanele care vor utiliza aceste conturi. Printre măsurile analizate se află deducerile din baza impozabilă, scutirile de taxe sau amânarea plății unor impozite aferente investițiilor.

În paralel, Bruxelles-ul analizează și posibilitatea simplificării relației dintre investitori și autoritățile fiscale. Astfel, taxele și impozitele aferente investițiilor ar putea fi colectate direct de băncile sau brokerii care administrează conturile europene de economii și investiții.

Subiectul a fost discutat și în România, unde comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Discuțiile au vizat modul în care statele membre ar putea implementa noul sistem și ce modificări legislative ar fi necesare pentru funcționarea sa. În acest moment, proiectul se află însă într-o etapă preliminară, iar cadrul legislativ european pentru implementarea contului unic de economii și investiții nu a fost încă elaborat.

Experții atrag atenția că succesul inițiativei va depinde de nivelul stimulentelor fiscale oferite de fiecare stat membru, dar și de gradul de încredere al populației în investițiile realizate prin intermediul piețelor de capital europene.

Tabel. Ce presupune noul cont european de economii și investiții propus de UE: