Reprezentanții Ministerului Finanțelor au anunțat că, pentru prima dată în acest an, costul de finanțare al statului pe termen lung în lei a scăzut sub 7%, marcând cel mai redus nivel al împrumuturilor din 2025. Aceștia au precizat că această diminuare treptată a costului de finanțare este sprijinită și de îmbunătățirea percepției investitorilor, ca reacție la programul de măsuri de consolidare fiscală implementat de Guvern.

Ministerul Finanțelor a comunicat că a realizat o operațiune de succes prin care a redus riscul de refinanțare al datoriei publice guvernamentale.

„Operaţiunea a constat în preschimbarea unor serii de obligaţiuni (titluri de stat) cu maturitate scurtă cu o nouă serie de obligaţiuni pe termen lung, mutând astfel obligaţia de plată mai departe în viitor. Concret, Ministerul a preschimbat obligaţiuni scadente în 22 aprilie 2026 şi 24 iunie 2026, cu o serie nouă de obligaţiuni cu o maturitate mult mai extinsă, în 25 aprilie 2035, în sumă de 450,65 milioane lei. Prin acest tip de operaţiuni, derulate cu o frecvenţă bilunară, MF urmăreşte diminuarea riscului de refinanţare, care poate influenţa costul de împrumut al statului”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au menționat că operațiunea a beneficiat de o cerere solidă din partea investitorilor, care a totalizat 836,34 milioane lei. În urma licitației, Ministerul a alocat 450 milioane lei, obținând un randament maxim adjudecat de 6,93%.

Deși încă ridicat, acest randament, care reprezintă costul pe care statul îl plătește pentru împrumut, este cel mai scăzut obținut în acest an pentru o maturitate reziduală de aproximativ 10 ani, au precizat oficialii Ministerului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că atingerea unui cost al împrumutului sub 7% demonstrează că angajamentele asumate în dialogul cu Comisia Europeană sunt validate de piețe.

”Această tranzacţie reprezintă o componentă importantă a strategiei noastre de management al riscului. Obţinerea unui cost al împrumutului de 6,93% pe termen lung – cel mai redus nivel din acest an, deşi încă ridicat – nu este un eveniment întâmplător, ci dovada că disciplina fiscală şi angajamentele asumate în dialogul cu Comisia Europeană sunt validate de pieţe. Prin prefinanţare şi extinderea maturităţii datoriilor, ne asigurăm că evităm presiuni suplimentare asupra costurilor statului, transformând încrederea investitorilor în beneficii concrete şi durabile pentru bugetul public”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor a precizat că un randament similar fusese înregistrat anterior în cadrul unei emisiuni de titluri de stat din 11 noiembrie 2024, iar pe parcursul acestui an, valorile randamentelor au fost în general mai ridicate de 7%.

Ministerul a subliniat că această evoluție favorabilă este rezultatul unei abordări prudente, inclusiv a politicii de prefinanțare, prin care au fost atrase fonduri în avans pentru necesarul pe anul curent. În condițiile unui necesar de finanțare de 259 miliarde lei, planul a atins un grad de realizare de 95,3%, asigurând resursele necesare fără a exercita presiuni suplimentare asupra costurilor de finanțare ale statului.

”Reducerea graduală a costului de finanţare pe termen mediu şi lung, care a coborât pentru prima dată în acest an sub 7%, este susţinută şi de îmbunătăţirea percepţiei investitorilor. Această îmbunătăţire vine ca reacţie la programul de măsuri de consolidare fiscală ajustarea finanţelor publice implementate de Guvern pentru reînscrierea pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană, dar şi datorită confirmării gradului investiţional de rating de către agenţiile de rating”,a mai precizat sursa citată.

Ministerul Finanțelor a mai precizat că efectul tuturor acestor măsuri se reflectă în scăderea costurilor de finanțare, care urmează un trend descendent. Comparativ cu prima jumătate a lunii septembrie, s-au înregistrat reduceri de aproximativ 50–60 de puncte de bază pentru întreaga gamă de maturități. Evoluții pozitive similare sunt raportate și pentru euroobligațiuni (titluri de stat emise în euro și dolari pe piețele externe), unde scăderile se situează între 20 și 30 de puncte de bază.