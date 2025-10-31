Scopul măsurilor este atingerea țintelor de colectare a TVA, esențiale pentru PNRR, deoarece nerespectarea acestora ar putea costa România până la un miliard de euro.

Experții Comisiei Europene au recomandat aplicarea sistemului de bonus/penalizare de ±10% pentru toți cei aproape 20.000 de angajați ai Fiscului, însă conducerea ANAF analizează oportunitatea implementării pentru întreaga structură, propunând aplicarea doar în anumite sectoare precum inspecția fiscală, executarea silită sau Antifrauda.

Recent, România și Comisia Europeană au renegociat elemente din PNRR, înlocuind jalonul inițial de colectare a TVA cu noi angajamente pentru Fisc, inclusiv implementarea sistemului de bonus/penalizare. La nivel intern, ANAF a introdus de câteva luni instrumente pentru măsurarea indicatorilor de performanță ai salariaților, similare celor utilizate de Ministerul Finanțelor, deși aceste măsuri nu au fost anunțate oficial.

Ministerul Finanțelor a semnalat că România nu a redus suficient GAP-ul de TVA în perioada 2021-2024 pentru a îndeplini jalonul inițial din PNRR. Ca urmare, jalonul a fost înlocuit cu alte măsuri, printre care reorganizarea ANAF, îmbunătățirea legislației insolvenței, creșterea transparenței și combaterea evaziunii fiscale, ceea ce protejează țara de pierderea a 800 de milioane, 1 miliard de euro din granturile PNRR.

Ca parte a revizuirii PNRR, ANAF a primit noi obiective de implementat până la jumătatea anului următor. Acestea includ reorganizarea instituției după un model centralizat, cu mutarea anumitor activități din teritoriu la centru și axarea structurilor teritoriale pe inspecție, declarare și executare silită.

De asemenea, vor fi introduși noi indicatori de performanță pentru angajați, iar șefii ANAF vor beneficia de un sistem de bonus/penalizare bazat pe atingerea acestor indicatori.

Amintim că Adrian Nica, fost șef al corpului de control al premierului, a preluat conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la început lunii iulie. În contextul în care economia României se află sub presiune majoră. noua conducere pune accent pe control în zone de risc și pe măsuri mult mai agresive în combaterea evaziunii și prejudicierea bugetului.