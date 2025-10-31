Într-un comunicat transmis joi seară, Direcția Națională Anticorupție a anunțat că Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de luare de mită.

Procurorii au precizat că vineri, 31 octombrie, acesta va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alți opt inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Printre aceștia se află Bogdan Istrati, șef serviciu în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, acuzat de trafic de influență și dare de mită, precum și alți inspectori antifraudă, administratori de firme și intermediari.

Potrivit procurorilor, în noiembrie 2024, o echipă de inspectori antifraudă, formată din Eduard Marin și Costică Aurică, a efectuat un control la o firmă de transport alternativ administrată de E.T. și M.A.G. În urma verificărilor, inspectorii au constatat nereguli.

Administratorii ar fi apelat la un intermediar din cadrul ANAF pentru a evita o sesizare penală. Acesta le-ar fi promis că, în schimbul unei sume de 9.000 de euro, poate interveni pe lângă șeful de serviciu Bogdan Istrati, care la rândul său ar fi avut influență asupra celor doi inspectori.

În baza acestei înțelegeri, administratorii firmei ar fi plătit 75.000 de lei, sumă din care Istrati ar fi primit 45.000 de lei, iar 20.000 de lei ar fi fost distribuiți către cei doi inspectori – câte 10.000 de lei fiecare – pentru a închide controlul fără sesizare penală.

Într-un alt episod, în septembrie 2025, inspectorii antifraudă au descoperit un plus de marfă de 160.000 de lei la o firmă administrată de Z.T. și L.D. Pentru a evita sancțiunile, administratorii ar fi apelat la același tip de mecanism corupt.

Prin intermediari și cu ajutorul inspectorului Valentin Ionescu, cei doi administratori ar fi oferit sume de bani unui alt inspector pentru ca rezultatul controlului să fie favorabil.

Procurorii arată că în perioada 3–8 octombrie 2025 au fost făcute două plăți – una de 25.000 de lei, alta de 10.000 de lei – pentru urgentarea desigilării depozitelor.

Toți inculpații aflați sub control judiciar au interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor și nu au voie să comunice între ei sau cu martorii din dosar. DNA a avertizat că, în cazul încălcării acestor obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestul preventiv.

Procurorii au menționat că le-au adus inculpaților la cunoștință acuzațiile și drepturile procesuale, conform articolului 309 din Codul de procedură penală.

În paralel, DNA a efectuat joi dimineață mai multe percheziții la sediile Direcției Generale Antifraudă Fiscală și ale Direcției Regionale București. Au fost audiați mai mulți inspectori, șefi de servicii și administratori de firme implicați în caz.

Surse apropiate anchetei au confirmat că în centrul dosarului se află Bogdan Istrati și Marius Eduard Marin, care ar fi orchestrat mecanismele de mită pentru favorizarea unor firme în urma controalelor fiscale, transmite Gândul.

Pentru a documenta întreaga rețea, anchetatorii au colaborat cu denunțători și au organizat o operațiune sub acoperire. Procurorii au simulat situații în care administratorii firmelor care au oferit inițial mita solicitau returnarea banilor.