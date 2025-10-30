DNA a anunțat că a destructurat două rețele de corupție din ANAF București. Inspectori antifraudă ar fi primit bani ca să nu raporteze problemele descoperite la controale.

Procurorii au pus oficial în mișcare urmărirea penală și l-au reținut pentru 24 de ore, începând de joi, pe Marin Marius-Eduard, care era inspector antifraudă la ANAF București, pentru luare de mită. Vineri, el va fi prezentat la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii au luat măsuri judiciare și pentru alte persoane:

Bogdan Istrati, fost șef serviciu ANAF București – pentru dare de mită (60 zile control judiciar)

Aurică Costică, inspector antifraudă ANAF București – pentru luare de mită

Ionescu Valentin, inspector antifraudă ANAF București – pentru complicitate la dare de mită

E.T. și M.A.G., administratori ai unor firme – pentru cumpărare de influență

Z.T. și L.D., administratori ai unei firme – pentru dare de mită (două fapte)

Z.J., persoană simplă – pentru complicitate la dare de mită

În noiembrie 2024, inspectorii antifraudă Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, de la ANAF București, au controlat o firmă de transport alternativ de persoane administrată de E.T. și M.A.G.. La control s-au descoperit mai multe nereguli. E.T. și M.A.G. au cerut ajutor ca să nu fie sancționați penal.

Printr-un intermediar, li s-a promis că Istrati Bogdan, șeful inspectorilor, îi va determina pe cei doi inspectori să închidă ochii la nereguli, dacă vor plăti 9.000 de euro.

Mai apoi, prin același intermediar, s-a cerut și primit suma de 75.000 lei de la E.T. și M.A.G., ca să se folosească influența asupra inspectorilor. Din acești bani, Istrati Bogdan a păstrat 45.000 lei și a dat mai departe câte 10.000 lei fiecăruia dintre cei doi inspectori, ca să finalizeze controlul fără sesizare penală.

În alt caz, în septembrie 2025, la un control la firma Z.T. și L.D., s-a descoperit că existau marfă în plus de 160.000 lei la depozite.

Pentru a evita problemele, Z.T. și L.D., prin intermediul lui Z.J. și al inspectorului Ionescu Valentin-George, i-au promis unui alt inspector antifraudă 5.000 euro și i-au dat efectiv 25.000 lei pe 8 octombrie 2025, ca să finalizeze controlul în favoarea firmei. Pe 13 octombrie 2025, i-au mai dat direct 10.000 lei ca să urgenteze desigilarea depozitelor.

Cei aflați sub control judiciar trebuie să respecte reguli stricte: să nu părăsească România fără acord, și să nu comunice cu persoanele implicate în dosar.