Regulamentul MiCA (Markets in Crypto-Assets) reprezintă primul set de reguli la nivelul Uniunii Europene care reglementează activitatea companiilor și persoanelor care emit, tranzacționează sau dețin criptoactive.

Scopul acestuia este de a aduce mai multă transparență pe o piață considerată până acum slab supravegheată și vulnerabilă la abuzuri.

Documentul prevede obligații stricte pentru furnizorii de servicii de criptoactive, care vor trebui să obțină autorizații de la autoritățile competente din fiecare stat membru.

Totodată, aceștia vor fi înscriși într-un registru european gestionat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), pentru a putea fi verificați în orice moment.

Regulamentul se aplică tokenurilor de monedă electronică, criptoactivelor bazate pe active, dar și altor forme de tokenuri, acoperind serviciile conexe – de la administrarea portofelelor digitale până la schimbul și transferul de monede virtuale.

În România, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară va avea rolul de coordonator al procesului de colectare a datelor privind deținătorii de criptomonede și furnizorii de servicii cripto.

Instituția a confirmat că poartă discuții tehnice cu Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea pentru Digitalizare a României pentru a stabili cadrul național de implementare a regulamentului MiCA.

Odată ce legislația națională va fi adaptată, autoritățile vor putea identifica operatorii și persoanele care activează pe piața cripto, pentru a se asigura că respectă noile norme privind guvernanța, capitalul și protecția consumatorilor.

ASF atrage atenția că, și după intrarea în vigoare a regulamentului MiCA, pot exista entități care oferă servicii cripto fără să fie autorizate. Acestea nu se află sub supravegherea autorităților și, prin urmare, nu respectă regulile impuse privind siguranța fondurilor, transparența sau raportarea.

Interacțiunea cu astfel de entități expune investitorii la riscuri majore, inclusiv pierderea fondurilor sau lipsa oricărei forme de protecție legală.

Scopul final al regulamentului este, potrivit ASF, crearea unei piețe de criptoactive mai sigure, predictibile și integrate la nivel european.