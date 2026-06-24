Ce se schimbă în culisele pieței cripto europene odată cu intrarea în vigoare a regulamentului MiCA

Regulamentul european Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) intră complet în vigoare la 1 iulie, marcând una dintre cele mai importante transformări de reglementare pentru industria cripto din Uniunea Europeană.

Până în luna mai, mai puțin de 20% dintre cele peste 1.200 de companii înregistrate la nivelul blocului comunitar obținuseră autorizația necesară pentru a continua să opereze pe piața europeană. Termenul limită pune presiune asupra unui sector care a funcționat până acum sub reguli naționale diferite.

Perioada de tranziție prevăzută de Regulamentul privind piețele criptoactivelor se apropie de final, iar firmele care nu au obținut licențele cerute vor trebui fie să își oprească activitatea în Uniunea Europeană, fie să își reducă operațiunile. Autoritățile de supraveghere au confirmat că nu va exista o prelungire a termenului.

MiCA reprezintă prima legislație amplă a Uniunii Europene dedicată sectorului cripto, aducând bursele, brokerii și furnizorii de portofele digitale sub o supraveghere similară celei aplicate instituțiilor financiare tradiționale. Regulile unifică un ansamblu fragmentat de reglementări naționale într-un singur cadru valabil în toate cele 27 de state membre.

O companie autorizată într-un stat UE poate opera ulterior în întreg spațiul comunitar prin mecanismul de „pașaportare”, însă trebuie să respecte standarde comune privind capitalul, guvernanța, protecția fondurilor clienților și prevenirea spălării banilor.

„Ceea ce reiese este o piață unică autentică care înlocuiește vechiul mozaic de 27 de regimuri naționale”, a declarat pentru Euronews Yamal Kalaf, cofondator al MiCAR Whitepapers Europe.

De la sfârșitul anului 2024, operatorii existenți au putut continua activitatea pe baza autorizărilor naționale, însă această perioadă de grație a fost temporară.

Datele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe arată dimensiunea ajustării care urmează. Până în mai, aproximativ 210 firme obținuseră autorizația completă, din peste 1.200 înregistrate anterior în statele membre.

Rata redusă de conformare indică faptul că majoritatea operatorilor nu vor mai putea continua activitatea în forma actuală după expirarea termenului. În unele cazuri, companiile au concluzionat că modelul economic nu justifică obținerea licenței MiCA.

„Rata scăzută de conversie sugerează că o parte semnificativă a pieței a ajuns la concluzia că obținerea și menținerea unei licențe MiCA nu este viabilă din punct de vedere economic în cadrul modelului său actual de operare”, a declarat Roshan Dharia, CEO al Echo Base.

Autoritățile naționale au avertizat că firmele care continuă activitatea fără autorizație se expun sancțiunilor. În unele state, inclusiv Franța, neconformarea poate atrage inclusiv răspundere penală. ESMA a recomandat companiilor neautorizate să pregătească procese ordonate de închidere sau transfer al activelor către platforme licențiate ori portofele de auto-custodie.

Schimbările generate de MiCA sunt deja vizibile la nivelul marilor platforme. Coinbase a obținut autorizare în Irlanda, Kraken operează prin licențe în Irlanda și Luxemburg, iar Revolut a primit aprobarea autorității din Cipru pentru servicii cripto la nivel european.

Pentru companiile licențiate, noul cadru poate crea oportunități de extindere pe fondul retragerii competitorilor fără autorizație.

„Ceea ce vom vedea după 1 iulie este o piață mai mică, mai instituțională, cu un pașaport real. Aceasta nu este o piață în retragere. Este o piață în creștere”, a declarat Miguel Zapatero, consilier juridic principal la Crossmint.

În același timp, unele platforme majore se confruntă cu dificultăți de autorizare. În cazul Binance, potrivit unor informații citate de Reuters, cererea depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, ceea ce ar împiedica bursa să opereze în Uniunea Europeană fără aprobarea unui stat membru.

Pe lângă marile platforme, efectele MiCA se resimt puternic și în zona companiilor mici și a brokerilor independenți. Mulți dintre aceștia ar putea renunța la infrastructuri proprii de conformitate și vor apela la furnizori autorizați pentru custodia activelor.

„Vom asista la consolidarea și transferul clienților, deoarece termenul limită nu va fi respectat de toate intrările operaționale în prezent”, a explicat Floortje Nagelkerke, partener la Norton Rose Fulbright.

În acest context, piața europeană se conturează într-o structură mai concentrată, cu bariere de intrare mai ridicate și cu un număr mai mic de actori activi. Accesul devine dependent de obținerea licenței, iar companiile conforme pot prelua clienții celor care ies din sistem.