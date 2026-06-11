Se pregătesc taxe noi la nivel european. António Costa le transmite liderilor că fără ele nu există acord

António Costa a transmis liderilor celor 27 de state membre că aprobarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene nu poate fi separată de negocierile privind introducerea unor noi surse de venit la nivel comunitar. Mesajul a fost inclus în invitația oficială pentru summitul Consiliului European programat la Bruxelles, pe 18 și 19 iunie. Discuțiile vizează viitorul cadru financiar al UE, estimat la aproape 2.000 de miliarde de euro pentru următorii șapte ani. Tema noilor taxe europene rămâne una dintre cele mai disputate componente ale negocierilor.

António Costa le-a transmis șefilor de stat și de guvern că reuniunea de săptămâna viitoare trebuie să accelereze negocierile privind viitorul buget european, astfel încât un acord politic să poată fi obținut până la finalul acestui an.

În scrisoarea oficială trimisă liderilor europeni pe 10 iunie, președintele Consiliului European a indicat că una dintre temele centrale ale discuțiilor va fi identificarea unor noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar.

„Ar trebui să ne concentrăm discuția asupra elementelor cheie pentru a facilita un acord până la sfârșitul anului”, a scris Costa în scrisoarea din 10 iunie. „Aceasta include realizarea de progrese în ceea ce privește noile resurse proprii, care vor fi decisive pentru a ne potrivi ambițiile cu mijloacele necesare”, a transmis António Costa.

Potrivit oficialului european, fără progrese pe componenta veniturilor nu poate exista un compromis sustenabil asupra viitorului cadru financiar al Uniunii.

Dezbaterea privind așa-numitele „resurse proprii” ale Uniunii Europene reprezintă unul dintre cele mai sensibile subiecte ale actualelor negocieri bugetare, deoarece presupune introducerea sau extinderea unor mecanisme de taxare la nivel european.

Planul aflat în discuție prevede posibilitatea ca instituțiile europene să colecteze aproximativ 58 de miliarde de euro anual prin modificarea veniturilor vamale și a taxelor ecologice deja existente, precum și prin introducerea unor taxe suplimentare aplicate produselor din tutun, deșeurilor electronice și marilor companii.

Propunerile au generat însă reacții puternice din partea statelor membre și a susținătorilor programelor tradiționale de finanțare europeană, inclusiv a fondurilor pentru dezvoltare regională și a subvențiilor destinate agriculturii.

În paralel, liderii europeni au solicitat Comisiei Europene să analizeze și variantele suplimentare propuse de Parlamentul European pentru creșterea veniturilor bugetare.

Printre măsurile suplimentare analizate de instituțiile europene se află și o taxă digitală propusă de Parlamentul European, care ar urma să fie aplicată activităților de jocuri de noroc online și tranzacțiilor cu active cripto.

Estimările Comisiei Europene indică faptul că această măsură ar putea genera venituri suplimentare de aproximativ 13 miliarde de euro pe an pentru bugetul Uniunii.

Negocierile rămân însă dificile din cauza pozițiilor divergente ale statelor membre. Franța susține că nu poate accepta viitorul buget european în lipsa unor noi taxe importante care să finanțeze prioritățile comune ale Uniunii.

La polul opus se află state precum Germania și Suedia, considerate parte a grupului țărilor „frugale”, care privesc cu reticență extinderea competențelor fiscale la nivel european și introducerea unor noi mecanisme de colectare a veniturilor.

Mesajul transmis de António Costa liderilor europeni nu s-a limitat la tema bugetului comunitar. Președintele Consiliului European a inclus pe agenda reuniunii și alte dosare considerate prioritare pentru Uniune în perioada următoare.

Oficialul european încearcă să accelereze negocierile înaintea unui an electoral complicat pentru mai multe state membre, inclusiv Franța, Spania și Polonia. La Bruxelles există temeri că discuțiile privind contribuțiile la bugetul european și noile taxe ar putea deveni teme importante în campaniile electorale naționale.

În acest context, și poziția Irlandei este urmărită cu atenție, deoarece statul va prelua președinția rotativă a Consiliului UE de la 1 iulie. Totuși, guvernul de la Dublin nu și-a asumat explicit finalizarea negocierilor în cele șase luni de mandat.

„De asemenea, vom căuta să asigurăm o bază solidă pentru activitatea viitoare a Uniunii prin negocierea următorului buget pe termen lung al UE”, a declarat prim-ministrul Micháel Martin când și-a prezentat programul miercuri.

Pe lângă dosarul financiar, summitul Consiliului European din 18-19 iunie va include discuții privind răspunsul Uniunii la presiunile economice venite din partea Chinei, procesul de extindere a UE, gestionarea migrației, situația din Orientul Mijlociu și măsurile de combatere a traficului de droguri ilegale.