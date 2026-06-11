Centrul pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională din Ucraina (SPRAVDI) susține că afirmațiile privind falimentul României din cauza sprijinului acordat Ucrainei sunt false. Instituția arată și că Diana Șoșoacă a răspândit afirmații mincinoase despre Ucraina, considerate dezinformare.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională din Ucraina (SPRAVDI) respinge afirmațiile potrivit cărora România ar fi intrat în faliment din cauza sprijinului financiar acordat Ucrainei.

SPRAVDI susține că această afirmație este un fals promovat de surse pro-Rusia și face parte dintr-o campanie amplă de discreditare a statelor care ajută Ucraina în război. Potrivit SPRAVDI, mesajele de acest tip urmăresc să inducă neîncredere între partenerii europeni, să alimenteze tensiuni interne în țările vizate și să prezinte ajutorul acordat Ucrainei drept o povară economică insuportabilă pentru Uniunea Europeană (UE).

SPRAVDI susține că datele oficiale contrazic ipoteza potrivit căreia ajutorul acordat Ucrainei ar fi generat dificultăți bugetare pentru România. Potrivit SPRAVDI, care a citat date ale Consiliului Fiscal al României și ale Institutului Kiel pentru Economia Mondială, ajutorul militar bilateral al României pentru Ucraina a fost de aproximativ 540 de milioane de euro, echivalentul a 0,22% din PIB, iar sprijinul total, incluzând contribuțiile prin mecanismele UE, s-a ridicat la cel mult 1,91 miliarde de euro.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială gestionează „Ukraine Support Tracker”, o bază de date care cuantifică sprijinul militar, financiar și umanitar acordat Ucrainei de statele membre UE și instituțiile europene, tocmai pentru a permite o discuție bazată pe date despre ajutorul acordat Guvernului de la Kiev.

SPRAVDI susține că aceste sume nu pot fi considerate critice pentru bugetul de stat și nu pot provoca intrarea României în incapacitate de plată. Conform SPRAVDI, problemele economice ale României au apărut înaintea războiului din Ucraina (februarie 2022). Deficitul bugetar exista deja înainte de anul 2022, iar în anul 2020, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, a crescut la peste 9% din PIB.

În anul 2024, deficitul bugetar al României a ajuns din nou la un nivel ridicat. Consiliul Fiscal a arătat că execuția bugetară pe anul 2024 a indicat un deficit cash de 8,68% din PIB, în timp ce deficitul calculat după metodologia europeană ESA a fost de 9,3% din PIB. Consiliul Fiscal a informat că România are venituri fiscale foarte reduse comparativ cu media UE, acestea reprezentând 28,8% din PIB în anul 2024, față de media europeană de 40,1%, situație care plasează România pe penultimul loc în UE. Nivelul redus al veniturilor prin administrarea fiscală ineficientă și prin relaxări fiscale succesive.

Cu alte cuvinte, potrivit SPRAVDI, dezechilibrele economice ale României nu au apărut ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei, ci pe fondul unor decizii bugetare interne.

SPRAVDI susține, totodată, că Diana Șoșoacă a răspândit afirmații mincinoase despre Ucraina, considerate dezinformare. Potrivit SPRAVDI, declarațiile ei sunt preluate frecvent de presa rusă pentru a promova narațiunea potrivit căreia ajutorul acordat Ucrainei ar distruge economia Europei.

Potrivit SPRAVDI, acest tip de mesaj nu urmărește o analiză reală a situației economice a României, ci exploatarea unor dificultăți bugetare existente pentru a slăbi solidaritatea europeană cu Ucraina.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională din Ucraina, cunoscut sub acronimul SPRAVDI (termen care înseamnă „în mod adevărat” sau „pe bune” în limba ucraineană), este o organizație guvernamentală înființată în martie 2021 sub egida Ministerului Culturii și Politicii Informaționale din Ucraina. Rolul său principal este de a contracara dezinformarea externă, atacurile informaționale hibride și propaganda, în special cele venite din partea Rusiei.

SPRAVDI monitorizează permanent spațiul digital, identifică știrile false și narațiunile ostile, oferind analize și demontări rapide (fact-checking); elaborează strategii și mesaje clare pentru a asigura o informare corectă a cetățenilor ucraineni și a comunității internaționale despre evoluția războiului; colaborează strâns cu societatea civilă și oferă resurse (ghiduri de siguranță, broșuri) pentru a ajuta publicul să recunoască manipularea media.