Tanczos Barna cere schimbarea regulilor pentru ursul brun. România pregătește o solicitare oficială către UE

Tanczos Barna susține că România trebuie să inițieze la nivel european modificarea statutului de protecție al ursului brun. Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii numărului de atacuri asupra oamenilor și fermelor din România. Ministrul interimar al Agriculturii afirmă că actualul cadru legislativ european nu mai răspunde realităților din teren. Autoritățile de la București pregătesc deja o solicitare oficială către Comisia Europeană și caută sprijinul altor state membre.

Tanczos Barna consideră că problema gestionării populației de urs brun nu mai poate fi rezolvată exclusiv prin măsuri adoptate la nivel național și că este necesară o schimbare a regulilor europene privind protecția acestei specii.

Subiectul a revenit în prim-plan pe fondul numeroaselor incidente raportate în ultimii ani. Fermierii reclamă pierderi importante provocate de urși, iar atacurile asupra oamenilor au generat dezbateri tot mai intense privind eficiența actualului sistem de protecție a speciei.

Ministrul interimar al Agriculturii a arătat că România dispune deja de instrumente legislative pentru gestionarea populației de urși, însă acestea nu sunt suficiente în lipsa unor modificări la nivelul Uniunii Europene.

„În România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare, această lege, din păcate, este la Curtea Constituţională, aşteptând decizia Curţii. Dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre, pe domnul comisar (n.r. Comisarul pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor) că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este. Avem un precedent, în cazul lupului, care după ce a mâncat un ponei în Germania, a fost scos de pe lista de specii strict protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane, din păcate. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs”, a transmis Tanczos Barna.

Autoritățile române au trecut deja la pregătirea procedurilor necesare pentru a solicita oficial Comisiei Europene revizuirea statutului de protecție al ursului brun.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, documentul care urmează să fie transmis instituțiilor europene este finalizat, iar România a început să caute susținere în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Executivul de la București urmărește construirea unei majorități favorabile unei schimbări legislative similare celei aplicate recent în cazul lupului, specie al cărei regim de protecție a fost revizuit la nivel european.

„Vom trimite această solicitare Comisiei Europene, ea este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre”, a declarat ministrul.

Demersul României se bazează pe modificările adoptate anterior de Uniunea Europeană în ceea ce privește statutul de protecție al lupului.

Autoritățile române invocă precedentul creat după incidentul din anul 2022, când un lup a ucis poneiul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cazul a contribuit la relansarea dezbaterilor privind gestionarea populațiilor de prădători mari și la schimbarea cadrului legislativ referitor la această specie.

Pornind de la această experiență, Guvernul României consideră că situația ursului brun trebuie analizată din nou la nivel european, având în vedere numărul mare de incidente raportate pe teritoriul țării și impactul asupra comunităților locale.

Autoritățile române speră că argumentele privind siguranța populației, protejarea fermelor și prevenirea unor noi tragedii vor determina instituțiile europene să reevalueze actualul statut de protecție al ursului brun și să permită o gestionare mai flexibilă a populației acestei specii.