MADR a schimbat regulile pentru fondurile europene. Cine poate primi bani până în 2027

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat o nouă versiune a ghidului destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), document care stabilește regulile de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027. Actualizarea este importantă pentru autoritățile locale, antreprenorii, organizațiile neguvernamentale și alte categorii de beneficiari care vor să acceseze finanțări europene prin programul LEADER.

Ministerul Agriculturii a publicat versiunea actualizată a Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente perioadei de programare 2023-2027.

Documentul stabilește cadrul de lucru pentru GAL-urile selectate la nivel național și descrie procedurile prin care vor fi lansate apelurile de proiecte, evaluate cererile de finanțare și monitorizate investițiile realizate în mediul rural.

Noua versiune vine în contextul implementării intervenției DR-36 LEADER din Planul Strategic PAC 2023-2027, una dintre principalele surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală din comunitățile rurale.

Prin intermediul GAL-urilor pot fi finanțate investiții adaptate nevoilor fiecărui teritoriu, de la dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor pentru populație până la sprijinirea antreprenorilor, a activităților neagricole și a proiectelor sociale.

Obiectivele urmărite prin Strategiile de Dezvoltare Locală includ crearea de locuri de muncă, creșterea calității vieții în mediul rural, susținerea economiei locale și încurajarea inițiativelor comunitare.

De asemenea, sunt avute în vedere proiecte care contribuie la inovare, protecția mediului, dezvoltarea serviciilor sociale și sprijinirea grupurilor vulnerabile.

GAL-urile vor lansa apeluri de proiecte în teritoriu

După aprobarea documentelor și finalizarea procedurilor administrative, Grupurile de Acțiune Locală vor putea deschide sesiuni de depunere pentru diferite tipuri de investiții prevăzute în strategiile locale.

Fiecare GAL stabilește intervențiile și prioritățile în funcție de nevoile identificate în comunitățile pe care le reprezintă. Astfel, finanțările disponibile pot varia de la un teritoriu la altul, în funcție de strategia aprobată.

Lista GAL-urilor selectate și autorizate pentru perioada 2023-2027 este disponibilă prin intermediul AFIR și al Ministerului Agriculturii.

Programul LEADER este una dintre cele mai cunoscute inițiative europene dedicate dezvoltării locale și funcționează pe principiul implicării directe a comunităților în stabilirea priorităților de investiții.

Prin Strategiile de Dezvoltare Locală 2023-2027, autoritățile urmăresc finanțarea unor proiecte care răspund nevoilor identificate la nivel local și care contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale.

Actualizarea ghidului de implementare reprezintă un pas important pentru lansarea efectivă a noilor finanțări și pentru demararea proiectelor care vor putea beneficia de sprijin european în următorii ani.