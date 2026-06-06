NATO ia în calcul un nou ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de 70 de miliarde de euro

Statele membre ale NATO analizează acordarea unui nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 70 de miliarde de euro. Propunerea, lansată de Germania, urmărește distribuirea mai echitabilă a contribuțiilor și consolidarea sprijinului militar pentru Kiev.

Țările membre NATO iau în calcul să ofere Ucrainei un nou ajutor financiar, în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie prezentat în cadrul Summitului NATO de la Ankara, Turcia.

Propunerea a fost transmisă de Germania în luna mai. Ea ar include un nou mecanism pentru a crește transparența în privința finanțării pentru Ucraina, în contextul în care unele țări membre susțin că suportă în mod disproporționat costurile sprijinului oferit armatei ucrainene.

„Cheia este să existe un angajament ferm din partea Ankarei pentru a continua sprijinul crucial pentru Ucraina pe o bază sustenabilă și mai echitabilă. Discuțiile sunt în desfășurare cu privire la modul în care vom continua sprijinul puternic al NATO pentru Ucraina și vom asigura o împărțire mai echitabilă a sarcinilor”, a dezvăluit un diplomat NATO de rang înalt, sub protecția anonimatului, pentru Politico.

Aliații încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina. Dezbaterea a căpătat o nouă urgență, în condițiile în care mulți experți militari susțin că Ucraina înclină balanța războiului în favoarea sa.

Țările europene au alocat 2 miliarde de euro pe lună ca ajutor militar pentru Ucraina între ianuarie și aprilie, o ușoară scădere față de cele 2,4 miliarde de euro pe lună donate în aceeași perioadă din anul 2025. Sub președinția lui Donald Trump, SUA au oprit aproape orice nou ajutor militar pentru Ucraina. SUA doar vând arme.

După ce, luna trecută, au respins sugestia secretarului general al NATO, Mark Rutte, de a aloca Ucrainei 0,25% din PIB-ul lor, aliații analizează acum inițiativa Germaniei. Totuși, discuțiile sunt încă într-un stadiu incipient. O reuniune a miniștrilor Apărării din NATO va crea o oportunitate pentru a ajunge la un acord.

Noua țintă de finanțare nu ar consta în întregime din bani. Potrivit propunerii, 30 de miliarde de euro ar proveni din împrumutul de 90 de miliarde de euro pe doi ani, deja convenit de UE pentru Ucraina, în timp ce alte 40 de miliarde de euro ar urma să fie alocate din angajamente bilaterale.

„Acest lucru este firesc, având în vedere faptul că majoritatea aliaților NATO sunt și membri ai UE. Ar fi nedrept ca ei să fie chemați să contribuie de două ori”, a precizat alt diplomat.

Totuși, unii se tem că țările membre ar putea simți că nu mai este atât de necesar să doneze pe cont propriu dacă se pot baza pe banii UE.

„Ceea ce este important acum este ca mai ales țările europene să nu vadă acest împrumut de 90 de miliarde de euro ca pe ceva care va înlocui sprijinul bilateral. Adăugarea sprijinului bilateral peste acel împrumut este absolut crucială”, spunea, luna trecută, ministrul de Externe al Suediei, Maria Malmer Sterengard.

Cu câteva zile în urmă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Europei să furnizeze mai multe interceptoare Patriot, esențiale pentru a distruge rachetele balistice ale Rusiei. Zelenski a susținut că livrările sunt întârziate din cauza lipsei de stocuri legate de războiul din Iran, unde analiștii de război estimează că SUA și aliații lor din Golf au folosit mii de astfel de sisteme de apărare antiaeriană de care Ucraina are disperată nevoie.

Alyona Getmanchuk, ambasadoarea Ucrainei la NATO, a declarat pentru Politico că orice nou angajament ar trebui să se concentreze pe prioritățile Ucrainei, precum apărarea antiaeriană, investițiile în producția de drone și rachete și muniția cu rază extinsă.