Majoritatea instituțiilor financiare din Uniunea Europeană se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislației privind combaterea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului (CFT). Conform raportului Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, realizat în 20 de țări, inclusiv România, instituțiile vor avea nevoie de investiții semnificative în tehnologie, personal și instruire pentru a se alinia la noul cadru european până la termenul limită din iulie 2027.

Studiul arată că 84% dintre respondenți au început recent pregătirile pentru implementarea „pachetului UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”, care include reglementări și directive menite să transforme supravegherea în domeniu.

Deși majoritatea instituțiilor încă stabilesc strategii inițiale, băncile par a fi mai avansate decât alte entități, cu 87% dintre acestea implicate în procesul de adaptare. Dintre acestea, 32% au definit o foaie de parcurs strategică, iar 11% au planuri de proiect detaliate. Studiul indică faptul că instituțiile mai mari, cu peste 1.000 de angajați, au șanse mai mari să fi elaborat planuri strategice sau detaliate (44%) comparativ cu instituțiile mai mici (22%).

„Studiul Deloitte subliniază importanța dialogului, a schimbului de cunoștințe și informații cu privire la pachetul legislativ de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, ca bază pentru consolidarea unei înțelegeri solide și a know-how-ului în mediul de afaceri. Considerăm că acest raport joacă un rol esențial, sprijinind organizațiile să-și evalueze nivelul de pregătire în comparație cu alți actori din industrie, contribuind la crearea unui mediu de colaborare care încurajează utilizarea informațiilor practice oferite pentru îmbunătățirea strategiilor de aplicare a pachetului legislativ și de gestionare a riscurilor. Observăm un interes ridicat din partea băncilor și a companiilor de asigurări din România față de concluziile studiului nostru și suntem încrezători că acesta va sprijini eforturile lor complexe pentru a se conforma la noile cerințe”, a declarat Burcin Atakan, Partener, Advisory, Servicii de Investigare a Fraudelor, Deloitte România.

Studiul Deloitte evidențiază multiple provocări generate de calendarul de implementare a pachetului UE privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), care cuprinde peste 100 de termene de conformare distribuite pe o perioadă extinsă. Un reper esențial îl reprezintă publicarea până în iulie 2027 a ghidurilor și standardelor tehnice de către Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA).

Potrivit studiului, 86% dintre organizații anticipează necesitatea ajustării procedurilor, controalelor interne și a tehnologiilor folosite pentru a se conforma noilor cerințe. Principalele preocupări sunt colectarea și actualizarea datelor clienților (92%) și procesele legate de inovație (84%).

În ceea ce privește pregătirea organizațiilor, 94% dintre respondenți își exprimă încrederea în resursele disponibile pentru implementarea legislației UE AML/CFT, iar 81% afirmă că înțeleg cadrul de reglementare. Totuși, 31% se declară preocupați de menținerea informării continue asupra modificărilor legislative.

Referitor la impactul noilor reguli, 84% consideră că acestea vor contribui la consolidarea rezilienței în lupta împotriva criminalității financiare, însă 74% sunt îngrijorați de efectele asupra organizației lor. Băncile (78%) și companiile de asigurări (70%) anticipează un impact mai mare, în timp ce administratorii de fonduri, firmele de investiții, companiile fintech și procesatorii de plăți indică un impact mai redus (63%).

Pachetul UE AML/CFT, publicat în 2024, include: Regulamentul de instituire a AMLA, Regulamentul privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Regulamentul Unic European), a șasea Directivă AML, și Regulamentul actualizat privind transferurile de fonduri și anumite criptoactive. Regulamentul privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului va fi aplicabil direct în toate statele membre UE începând cu iulie 2027 (cu unele excepții în 2029), asigurând coerența și armonizarea legislației la nivel european și eliminând necesitatea unor reguli naționale separate.

„Termenul este mai aproape decât pare. Deși iulie 2027 poate părea îndepărtat, intervalul de timp pentru conformarea deplină cu pachetul legislativ al UE privind combaterea spălării banilor este considerabil mai scurt. Noul cadru introduce obligații mai stricte și mai detaliate, redefinind fundamental așteptările în materie de supraveghere, responsabilitatea instituțională și aplicarea proporțională a sancțiunilor în cazurile de neconformitate. Nou înființata Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor se va afla în centrul acestei schimbări. În colaborare cu autoritățile naționale, aceasta va asigura interpretarea și aplicarea uniformă a Regulamentului Unic European și va supraveghea direct instituțiile financiare transfrontaliere și de importanță sistemică prin intermediul unor echipe comune și al unor evaluări bazate pe risc. Conformitatea va fi definită de consecvență, trasabilitate și eficacitate dovedită. Pregătirea pentru 2027 ar trebui să înceapă astăzi. Având în vedere implicațiile operaționale, tehnologice și organizaționale ale acestor reforme, doar un plan de implementare structurat și proactiv poate ajuta instituțiile să fie pregătite pentru cadrul de supraveghere din 2027″, a declarat Laura Lică-Banu, Director, Advisory, Servicii de Investigare a Fraudelor – Criminalitate Financiară, Deloitte România.

Studiul Deloitte „Navigating the EU AML/CFT Landscape” a implicat peste 100 de instituții financiare din Europa – bănci, companii de asigurări, administratori de fonduri, firme de investiții, companii fintech și procesatori de plăți – și urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze nivelul de pregătire în raport cu alți participanți din industrie, contribuind astfel la consolidarea integrității și rezilienței sectorului financiar.