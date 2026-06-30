UE schimbă regulile pentru investițiile sustenabile. Produsele financiare vor fi mai ușor de comparat

Consiliul Uniunii Europene a convenit luni asupra poziției sale de negociere pentru revizuirea normelor privind transparența produselor financiare sustenabile comercializate în UE. Noile măsuri urmăresc simplificarea obligațiilor de raportare și oferirea unor informații mai clare investitorilor. Totodată, reforma are ca obiectiv reducerea riscului de „greenwashing” și direcționarea mai eficientă a investițiilor către proiecte care susțin competitivitatea și obiectivele de mediu ale Uniunii Europene.

UE pregătește o reformă amplă a cadrului de transparență aplicabil produselor financiare sustenabile, după ce Consiliul a adoptat poziția sa de negociere privind actualizarea Regulamentului privind divulgarea informațiilor referitoare la finanțarea sustenabilă (SFDR).

Executivul european urmărește simplificarea obligațiilor administrative impuse participanților la piața financiară, dar și crearea unui sistem care să permită investitorilor să înțeleagă și să compare mai ușor caracteristicile produselor financiare legate de sustenabilitate. Potrivit Consiliului, modificările ar urma să contribuie și la direcționarea capitalului către obiectivele strategice ale Uniunii, inclusiv competitivitate, tranziție verde și dezvoltare sustenabilă.

Regulamentul SFDR, aflat în vigoare din martie 2021, obligă instituțiile financiare să explice modul în care integrează în deciziile de investiții riscurile și efectele negative asociate factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG).

În contextul adoptării mandatului de negociere, a fost subliniată importanța simplificării actualelor reguli pentru consolidarea încrederii investitorilor și dezvoltarea pieței unice europene.

„Prin actualizarea și simplificarea normelor actuale, participanții la piața financiară vor putea comunica mai clar eforturile de sustenabilitate și vor câștiga încrederea investitorilor. Investitorii vor putea înțelege și compara mai ușor produsele financiare legate de sustenabilitate. Mai presus de toate, această revizuire va aduce o contribuție importantă la realizarea unei piețe unice mai integrate, stimulând investițiile în sprijinul competitivității UE, precum și consolidând obiectivele de mediu și sociale”, a declarat Makis Keravnos, ministrul Finanțelor al Republicii Cipru.

Una dintre cele mai importante modificări propuse de Consiliu vizează introducerea unui nou sistem de clasificare a produselor financiare, menit să înlocuiască actualele concepte considerate insuficient de clare și susceptibile de a favoriza fenomenul de „greenwashing”, prin care companiile creează o impresie falsă privind impactul lor asupra mediului.

Noua structură stabilește trei categorii distincte de produse financiare:

Produse sustenabile, care contribuie direct la obiectivele de sustenabilitate prin investiții în companii sau proiecte ce respectă deja standarde ridicate;

Produse de tranziție, destinate finanțării companiilor și proiectelor care nu sunt încă sustenabile, dar urmează o traiectorie credibilă de transformare;

Produse ESG de bază, care includ criterii de mediu, sociale și de guvernanță, fără a îndeplini condițiile necesare pentru primele două categorii.

Consiliul propune, de asemenea, consolidarea criteriilor de încadrare în categoriile de sustenabilitate și tranziție. Astfel, instituțiile financiare care declară principalele efecte negative ale investițiilor asupra factorilor de sustenabilitate vor fi obligate să utilizeze cel puțin trei indicatori standardizați dintr-o listă ce urmează să fie stabilită de Comisia Europeană. Măsura are rolul de a crește comparabilitatea produselor disponibile pe piață.

Mandatul de negociere clarifică și condițiile în care investițiile în companii active în sectorul combustibililor fosili pot fi încadrate în categoria produselor de tranziție. Acest lucru va fi posibil dacă respectivele companii direcționează cel puțin 20% din cheltuielile de capital către activități conforme cu taxonomia verde a UE și dispun de o strategie clară, însoțită de termene concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În aceste situații, va deveni obligatorie utilizarea unui al patrulea indicator privind impactul negativ al investițiilor.

Consiliul propune și includerea, în anumite condiții, a emisiunilor cu scop general realizate de organisme înființate la nivelul Uniunii Europene în categoria produselor de tranziție, având în vedere angajamentele asumate de UE în domeniul climei și sustenabilității.

Totodată, pentru reducerea poverii administrative, participanții la piața financiară nu vor mai fi obligați să aplice regulile de clasificare în cazul fondurilor alternative de investiții destinate exclusiv investitorilor profesioniști, considerându-se că aceștia nu au nevoie de același nivel de informații standardizate precum investitorii de retail.

Poziția aprobată de Consiliu reprezintă mandatul oficial pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European privind forma finală a regulamentului revizuit.

Necesitatea modificării SFDR a fost evidențiată și de evaluarea realizată de Comisia Europeană, care a concluzionat că actualul cadru produce documente excesiv de lungi și complexe. Potrivit analizei, acest lucru îngreunează înțelegerea și compararea produselor financiare de către investitori, în special de către cei individuali.

Comisia a constatat, totodată, că regulamentul a fost utilizat în practică drept un sistem de etichetare neoficial al produselor financiare, ceea ce a generat confuzie și a amplificat riscul de greenwashing și de comercializare înșelătoare. În aceste condiții, executivul european consideră că actualul cadru nu și-a îndeplinit pe deplin obiectivul de a sprijini orientarea capitalului privat către prioritățile sustenabile ale Uniunii Europene.