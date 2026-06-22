ANAF a descoperit o fraudă de milioane în livrările la domiciliu. Peste 50 de firme sunt implicate în schemă

ANAF a anunțat destructurarea unei rețele de evaziune fiscală care opera în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu și implica peste 50 de societăți comerciale din Timișoara și București. Investigația a fost realizată de inspectorii Antifraudă în urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal. Potrivit instituției, mecanismul funcționa încă din 2023 și a produs un prejudiciu estimat la peste 23 de milioane de lei.

ANAF susține că gruparea a dezvoltat un sistem complex prin care veniturile obținute din activitatea de livrare la domiciliu erau transferate succesiv prin mai multe firme, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a reduce obligațiile fiscale datorate statului.

În urma activităților de control, inspectorii Antifraudă au constatat că schema funcționa prin intermediul unei structuri organizate pe cinci paliere de societăți comerciale, create special pentru a disimula traseul banilor și pentru a îngreuna identificarea persoanelor care beneficiau în mod real de fondurile obținute.

Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și reprezintă impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care, potrivit ANAF, au fost sustrase de la declarare și plată.

„Schema fraudei era structurată pe cinci paliere de societăţi, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilităţii beneficiarilor reali. Circuitul era creat, astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societăţile care generau veniturile şi să fie retrase ulterior în numerar. Cât priveşte obligaţiile fiscale, acestea erau diminuate prin utilizarea unor societăţi fără activitate economică reală şi prin deducerea nelegală de TVA”, se precizează în document.

Ancheta inspectorilor fiscali a scos la iveală faptul că mai multe adrese din Timișoara și București au fost utilizate în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase firme implicate în mecanismul investigat.

Potrivit ANAF, la respectivele locații nu exista o activitate economică reală, iar societățile înregistrate acolo prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”. Aceste firme ar fi fost folosite exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și pentru crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor desfășurate.

Autoritățile fiscale arată că documentele emise de aceste societăți au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără fundament economic și pentru obținerea unor avantaje fiscale considerate nejustificate.

„Documentele fiscale emise de societăţi fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții instituției subliniază că lupta împotriva evaziunii fiscale și protejarea intereselor financiare ale statului rămân obiective permanente ale ANAF.