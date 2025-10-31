Horațiu Potra, aflat în Dubai împreună cu fiul și nepotul său, a transmis că a ales să grăbească procesul de extrădare către România. Într-un mesaj adresat Realitatea, acesta a explicat că, deși avea șanse reale de a câștiga în instanțele din Emirate, a decis să se întoarcă pentru ca justiția română să se pronunțe în cazul său.

„Vă las aici un mesaj. Aveam primul proces, în Dubai, aici… pe data de 26 noiembrie, dar împreună cu fiul și cu nepotul meu, am decis să cerem avansarea procesului. Astfel, ne-am prezentat astăzi în fața judecătorilor din Dubai și am semnat documentele de extrădare. Aveam aici dreptul la apărare și șanse mari de câștig, inclusiv la Prima Curte, dar vreau să facă dreptate justiția din România… pentru că ne considerăm nevinovați. Asta voiam să vă spun. Atât!”, a declarat Horațiu Potra.

În urma acestei decizii, autoritățile române urmează să stabilească detaliile tehnice ale extrădării și momentul exact în care acesta va fi adus în țară.

Avocații lui Horațiu Potra au anunțat joi că omul de afaceri intenționează să revină voluntar în România. Potra a părăsit țara la începutul acestui an, după ce a fost pus sub acuzare într-un dosar în care figurează și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Pe 29 septembrie, Horațiu Potra, fiul său Dorian și un alt membru al familiei au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite, la cererea autorităților române. De atunci, a fost demarată procedura de extrădare.

Apărătorii săi au precizat că Potra a ales să se întoarcă pentru a „se confrunta cu acuzațiile și pentru a-și curăța numele”. Cei trei membri ai familiei Potra aveau pe numele lor mandate de arestare preventivă emise în lipsă, încă din luna februarie.

Horațiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General, alături de alți 20 de presupuși membri ai grupării sale. În același dosar este judecat și Călin Georgescu, acuzat că ar fi avut legături directe cu acțiunile planificate de grup.

Ministerul Justiției a confirmat, la finalul lunii septembrie, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au reținut, la solicitarea României, pe Horațiu Potra și alte două persoane. Arestarea a avut loc pe 24 septembrie, în Dubai.

Pe numele celor trei au fost emise, încă din februarie, mandate de arestare pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Măsura a venit după o anchetă amplă a procurorilor români, care suspectează existența unei rețele organizate, cu obiective politice și paramilitare.

Cazul a atras atenția autorităților internaționale, întrucât Potra are un trecut în structuri militare și a operat în mai multe zone de conflict de pe continentul african.

Parchetul General îl acuză pe Horațiu Potra de implicare în acțiuni menite să destabilizeze ordinea constituțională din România. Ancheta procurorilor indică faptul că acesta ar fi colaborat cu fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, pentru a organiza o tentativă de lovitură de stat.

Procurorii susțin că grupul coordonat de Potra ar fi avut scopul de a pregăti acțiuni violente și de a exercita presiuni asupra unor instituții ale statului. Acuzațiile vizează fapte deosebit de grave, pentru care legea prevede pedepse ridicate.

În decembrie 2024, Potra a fost reținut împreună cu 20 de persoane în urma unei acțiuni a autorităților române. În autoturismele lor au fost descoperite arme albe, pistoale și sume importante de bani. De asemenea, la domiciliul acestuia a fost găsit un adevărat arsenal militar, potrivit anchetatorilor.