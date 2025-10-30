Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat că, în prezent, coaliția de guvernare nu are în vedere introducerea de noi taxe pentru mediul de afaceri. Într-un dialog cu StartupCafe.ro, acesta a precizat că măsurile fiscale adoptate anterior au fost inevitabile, fiind singura soluție pentru a stabiliza temporar situația bugetară.

„Discuția politică este ca pentru mediul privat să nu mai apară taxe noi. A fost acel pachet 1 care a aplicat niște taxe, nu pentru că ne-a plăcut să facem asta, ci pentru că nu exista o altă variantă să mai putem respira”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, statul avea nevoie de lichidități imediate pentru a face plățile curente, iar veniturile suplimentare generate de reducerea cheltuielilor publice sau de o colectare mai eficientă se pot observa abia după mai multe luni.

„România avea o problemă a doua zi. Și pentru a doua zi singura variantă era cu creșterea taxelor, care pe data de 25 a lunii se plătesc la bugetul de stat”, a adăugat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat totuși că orice măsură fiscală trebuie gândită astfel încât să mențină echilibrul între nevoile bugetului de stat și capacitatea mediului privat de a susține sarcinile fiscale.

„Nu poți să trăiești cu deficit mare și cu împrumuturi la infinit, pentru că asta te duce în incapacitatea de plată, efectiv, și asta înseamnă pierdere de locuri de muncă. Dar nici nu poți să pui taxe mai mult decât poate mediul privat să ducă”, a afirmat acesta, adăugând că „mediul privat este cel care plătește taxele astea. Dacă tu îl sufoci pe el, se strică tot angrenajul”.

Potrivit lui Miruță, direcția actuală a guvernului este de a consolida colectarea fiscală și de a reduce cheltuielile publice, fără a introduce noi taxe asupra companiilor private.

Întrebat despre posibila majorare a TVA-ului în HoReCa, de la 11% la 21%, ministrul Economiei a confirmat că subiectul este „analiză în continuare”, fără o decizie finală în acest moment. Miruță a amintit că, în cadrul primului pachet fiscal, s-a reușit evitarea acestei creșteri, tocmai din considerente legate de fragilitatea sectorului turistic.

„La primul pachet s-a reușit ca acest lucru să nu se întâmple. S-a spus de atunci că vom analiza cum arată lucrurile la finalul anului. Aici suntem”, a explicat ministrul.

În privința unui calendar concret, el a precizat că evaluarea continuă:

„Este analiză în continuare. Nu e nimic nou din ce am spus atunci”.

Radu Miruță a menționat că decizia de menținere temporară a cotei reduse de TVA a fost influențată de efectele pandemiei și de scăderea cererii interne.

„S-a reușit atunci tocmai pe motivul că turismul a fost foarte afectat. Turismul este afectat o bucată mică de cauză și pentru situația cu voucherele, pe care v-am explicat-o”, a spus acesta.

În discuția despre dificultățile sectorului HoReCa, ministrul Miruță a subliniat că, dincolo de aspectele fiscale, există o serie de probleme structurale care frânează dezvoltarea turismului românesc. Printre acestea se numără lipsa de implicare a autorităților locale în menținerea infrastructurii din zonele turistice și absența unei strategii naționale coerente de promovare.

„M-am uitat și eu. Am fost pe Litoral astă vară, sâmbătă și duminică, cu familia. Degeaba hotelul avea gazonul frumos, tuns și curat, pentru că acolo unde se termina terenul erau mărăcinii primăriei. Ce să facă hotelul? Să se ducă să vopsească bordurile și să taie mărăcinii de pe un teren care nu îi aparține?”, a povestit ministrul.

El a adăugat că o cooperare mai bună între mediul privat și autoritățile locale ar putea îmbunătăți imaginea destinațiilor turistice.

„Totuși dacă ești o stațiune turistică pe Litoral, tu ca autoritate publică locală trebuie să faci o sinergie între ce face mediul privat și ce faci tu”.

Radu Miruță a atras atenția și asupra subfinanțării campaniilor de promovare turistică.

„Sunt bani puțini de promovare în turism. Nu există o strategie de turism”, a afirmat el, punctând că lipsa acesteia reduce competitivitatea României față de alte destinații europene.

În același timp, oficialul a remarcat impactul direct al scăderii puterii de cumpărare asupra cererii din HoReCa.

„O altă cauză care, de asemenea, nu poate fi evitată cu aceste creșteri de taxe, cu acest deficit foarte mare, este scăderea puterii de cumpărare. Oamenii au mai evitat să cheltuiască banii în industria HoreCa. Când n-ai bani să plătești întreținerea, să plătești abonamentul la telefon, nu te mai duci să mănânci la restaurant sau în vacanță”, a explicat ministrul.

În încheierea interviului, Radu Miruță a transmis un mesaj antreprenorilor, subliniind importanța independenței și a spiritului de inițiativă.

„Eu nu promit nimic. Sunt foarte determinat să mențin un instrument care să permită dezvoltarea asta liberă a fiecărui antreprenor”, a declarat ministrul Economiei.

El a explicat că rolul statului nu trebuie să fie acela de a oferi subvenții directe, ci de a crea un cadru favorabil competiției și inovației.

„Gândul meu nu este că statul trebuie să vină să-ți bage ceva în buzunar ție, ca antreprenor, ci să mențină un mecanism prin care tu să faci față concurenței, să îți produci valoare adăugată, în funcție de cât de bun manager ești”, a spus Miruță.

În același context, oficialul a reiterat angajamentul său pentru stabilitatea fiscală:

„Mă lupt ca în perioada următoare să nu mai existe niciun fel de creștere de taxe pentru antreprenori, că ce e mult e destul”.