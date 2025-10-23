Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis un mesaj ferm privind pensiile magistraților, subliniind că acestea nu sunt privilegii „sfinte” și trebuie să reflecte principii corecte. El a explicat că, în urma constatării Curții Constituționale că procedura pentru eliminarea pensiilor speciale nu a fost respectată, procedura va fi reluată ori de câte ori va fi necesar.

În cazul în care, în final, legea va fi declarată neconstituțională, USR intenționează să organizeze un referendum pentru modificarea Constituției, astfel încât pensiile magistraților să fie clar reglementate și echitabile.

„O să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”, a atacat Miruță. „Eu cred că ceea ce trebuie să acceptăm cu toţii este ca pensiile magistraţilor să reflecte un principiu corect şi USR este singurul care a avut o poziţie constantă pe marginea acestui lucru. Noi spunem în felul următor: având în vedere că cei de la Curtea Constituţională au constatat că nu s-a respectat procedura pentru eliminarea pensiilor speciale, se va relua procedura asta de câte ori va fi nevoie. Dacă într-un final Curtea Constituţională nu mai găseşte nimic să vorbească despre procedură şi va considera că această lege este neconstituţională, USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”, a transmis ministrul Economiei.

Grindeanu a criticat Guvernul pentru lipsa de dialog cu reprezentanții sistemului judiciar și a propus crearea unui grup de lucru comun, alcătuit din membri ai partidelor politice și ai justiției, care să dezvolte rapid un proiect de lege ce să poată trece de controlul Curții Constituționale (CCR).

„Eu cred că țara își dorește cât mai repede ca aceste aberații, aceste inechități să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că sunt unii care ies la pensie la 48-49 de ani, cu pensii de 6, 7, 8, 9 mii de euro. Românii vor să vadă că există echitate. Românii vor să vadă că noi, oamenii politici,facem lucruri ca atunci când există derapaje și excese, cum sunt acestea, să le îndreptăm rapid”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că a propus coaliției de guvernare crearea unui grup de lucru comun pentru a elabora rapid un nou proiect de lege privind pensiile speciale. Potrivit social-democratului, această inițiativă are un caracter tehnic și urmărește prevenirea unui eventual eșec în fața Curții Constituționale.

Grindeanu a precizat că grupul ar urma să includă reprezentanți ai principalelor partide – PSD, PNL și USR – precum și experți din domeniul justiției, pentru a facilita un dialog real cu sistemul judiciar. Liderul PSD a subliniat că lipsa de comunicare dintre Guvern și instituții precum Înalta Curte de Casație și Justiție sau Consiliul Superior al Magistraturii ar putea compromite din nou adoptarea legii.

„Dacă vrem o lege corectă, care să elimine inechitățile și să fie susținută de români, trebuie să lucrăm împreună, nu să transformăm procesul într-o competiție de imagine”, a precizat Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că nu urmărește „paternitatea” proiectului, ci prioritar adoptarea rapidă a unei legi constituționale și echitabile, fie prin vot în Parlament, fie prin asumarea răspunderii Guvernului.

El a atras atenția că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă noua lege a pensiilor speciale nu va fi adoptată la timp. Termenul-limită stabilit în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este crucial pentru menținerea finanțării, iar orice întârziere ar putea conduce la pierderea unei sume semnificative de bani din partea Uniunii Europene.