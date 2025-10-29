Alin Burcea, în „război” cu ministrul Radu Miruță
Alin Burcea, președintele ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România), are o reacție fără menajamente la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță. Ministrul criticase într-un interviu ideea voucherelor de vacanță și îi sugerase lui Burcea „să lase un pic vocea mai jos”, făcând referire la situația agenției de turism Cocktail Holidays, care a intrat în incapacitate de plată și ai cărei turiști au rămas în străinătate, fără să aibă asigurat transportul de întoarcere. Radu Miruță a catalogat această situația a companiei aflată sub patronatul ANAT și controlată de Dan Goicea, vicepreședintele ANAT, drept o „țeapă” la adresa turiștilor.
Reacția lui Alin Burcea nu s-a lăsat așteptată. Acesta a afirmat că ministrul ar dovedi, prin declarațiile și acțiunile sale, că nu înțelege principiile economiei de piață și că face parte dintr-un „partid neocomunist” care ignoră complet nevoile mediului privat.
„Pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență”, a fost una dintre replicile fără menajamente transmise de Alin Burcea la adresa ministrului Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului.
Burcea a subliniat că ministrul ar fi catalogat intrarea în insolvență a unei agenții drept o „țeapă” și voucherele de vacanță drept o „golăneală”, atitudine pe care președintele ANAT o consideră periculoasă pentru întreaga industrie. Acesta a precizat că voucherele au fost printre puținele măsuri care au contribuit la combaterea evaziunii fiscale și la aducerea în economia albă a mii de locații de cazare.
Critici pentru lipsa de viziune și neaplicarea legilor
Liderul ANAT a mai afirmat că bugetul de promovare al ministerului este mai mic decât cel al propriei sale companii, considerând această situație „rușinoasă” pentru o țară care se află deja pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini.
Totodată, Burcea a amintit că Legea primei de incoming, menită să stimuleze agențiile care aduc turiști în România, nu a fost aplicată nici în acest an.
În opinia sa, Radu Miruță ar fi preocupat mai mult de „spectacolul mediatic” decât de performanță, iar instituția pe care o conduce ar fi direct responsabilă pentru lipsa de controale și sancțiuni în cazurile de nereguli în rândul agențiilor de turism.
Solicitare directă către premierul Ilie Bolojan
Alin Burcea a cerut premierului Ilie Bolojan să reorganizeze domeniul turismului, propunând înființarea unei Autorități de Turism care să funcționeze direct sub coordonarea prim-ministrului și să fie condusă de un profesionist. El a adăugat că, în ultimele luni, ministerul doar „mimează conducerea turismului” și nu a realizat „absolut nimic concret”.
În final, președintele ANAT a încheiat critic afirmând că România a rămas „ultimii la turism din Europa”.
Iată mai jos declarația completă dată de Alin Burcea pentru Startupcafe.ro.
„O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche – pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență.
Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede – că nu a demonstrat nimic în sensul ăsta – ministru al Turismului.
Este încă o dovadă că el și partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.
Pentru domnul Miruță, intrarea în insolvență a unei agenții este o „țeapă”, iar voucherele de vacanță sunt o „golăneală” care ar scădea calitatea serviciilor și ar crește prețurile. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu — nu, nu acestea afectează turismul, ci, vezi Doamne, voucherele de vacanță – care, a-propos, au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism și au adus în economia albă mii de locații de cazare!
Este același ministru care, în urmă cu câteva luni, se întreba: „De ce să participăm la târgurile internaționale de turism? Care este sensul lor? Care este eficiența lor?”
Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu interesează pe nimeni competențele lor înainte de numire la „rotativa guvernamentală”? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale?
Domnule Miruță,
România este pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini! Bugetul de promovare alocat de ministerul dumneavoastră este mai mic decât bugetul de promovare al firmei mele! Este rușinos!
Există o lege a primei de incoming, menită să bonifice agențiile care aduc turiști străini în România – dar nu sunteți în stare să o aplicați nici în acest an! În schimb, vă pricepeți de minune la spectacole televizate, vorbind despre „reduceri de salarii nesimțite”. Cum merge? Le-ați redus? Că de vorbit, știm și noi… până una, alta – tot noi, privații ăștia pe care îi huliți, vă plătim taxele astea uriașe din care vă luați salariile.
La show-uri de televiziune, dumneavoastră și doamna de la Mediu sunteți neîntrecuți!
V-am spus, în urmă cu trei luni, că sistemul actual de garantare a agențiilor de turism, bazat pe asigurări, este ineficient și că este nevoie de o lege privind fondurile de garantare. V-am oferit chiar și un proiect de text. Noroc că am avut un martor, altfel ați fi spus că nu este adevărat!
Nu vă interesează, în realitate, garantarea banilor turiștilor. Tot ce vă interesează este spectacolul mediatic și imaginea personală. Dar faceți, din păcate, un spectacol de proastă calitate.
Și, ca să fie clar: „cartoful fierbinte” este în curtea dumneavoastră, domnule ministru!
Chiar ministerul pe care îl conduceți, prin Direcția de Control, are pârghiile și OBLIGAȚIA legală de a verifica și sancționa orice agenție care nu respectă legea sau care înșală turiștii. Dacă există probleme, ele sunt rezultatul incompetenței și pasivității instituției dumneavoastră, nu vina ANAT.
Pentru informarea dumneavoastră, ANAT nici măcar nu are voie – prin Legea Concurenței – să dețină sau să utilizeze date comerciale despre activitatea agențiilor membre.
Așadar, înainte să aruncați acuzații, uitați-vă în propria ogradă. În loc să ieșiți zilnic la televiziune ca să ne explicați ce probleme are turismul românesc, probleme pe care le știm și noi, le trăim în fiecare zi, mai bine ați încerca să le rezolvați. Sunteți acolo plătit să găsiți soluții, nu să le povestiți la televizor. De 4 sau 5 luni, de când mimați că ați conduce turismul din România, în afară de a critica tot ce se întâmplă în turism, nu ați făcut ABSOLUT NIMIC!
Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.
În final, să nu uităm – ultimii la turism din Europa! Aferim!”