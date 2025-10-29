Alin Burcea, președintele ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România), are o reacție fără menajamente la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță. Ministrul criticase într-un interviu ideea voucherelor de vacanță și îi sugerase lui Burcea „să lase un pic vocea mai jos”, făcând referire la situația agenției de turism Cocktail Holidays, care a intrat în incapacitate de plată și ai cărei turiști au rămas în străinătate, fără să aibă asigurat transportul de întoarcere. Radu Miruță a catalogat această situația a companiei aflată sub patronatul ANAT și controlată de Dan Goicea, vicepreședintele ANAT, drept o „țeapă” la adresa turiștilor.

Reacția lui Alin Burcea nu s-a lăsat așteptată. Acesta a afirmat că ministrul ar dovedi, prin declarațiile și acțiunile sale, că nu înțelege principiile economiei de piață și că face parte dintr-un „partid neocomunist” care ignoră complet nevoile mediului privat.

„Pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență”, a fost una dintre replicile fără menajamente transmise de Alin Burcea la adresa ministrului Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului.

Burcea a subliniat că ministrul ar fi catalogat intrarea în insolvență a unei agenții drept o „țeapă” și voucherele de vacanță drept o „golăneală”, atitudine pe care președintele ANAT o consideră periculoasă pentru întreaga industrie. Acesta a precizat că voucherele au fost printre puținele măsuri care au contribuit la combaterea evaziunii fiscale și la aducerea în economia albă a mii de locații de cazare.

Liderul ANAT a mai afirmat că bugetul de promovare al ministerului este mai mic decât cel al propriei sale companii, considerând această situație „rușinoasă” pentru o țară care se află deja pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini.

Totodată, Burcea a amintit că Legea primei de incoming, menită să stimuleze agențiile care aduc turiști în România, nu a fost aplicată nici în acest an.

În opinia sa, Radu Miruță ar fi preocupat mai mult de „spectacolul mediatic” decât de performanță, iar instituția pe care o conduce ar fi direct responsabilă pentru lipsa de controale și sancțiuni în cazurile de nereguli în rândul agențiilor de turism.

Alin Burcea a cerut premierului Ilie Bolojan să reorganizeze domeniul turismului, propunând înființarea unei Autorități de Turism care să funcționeze direct sub coordonarea prim-ministrului și să fie condusă de un profesionist. El a adăugat că, în ultimele luni, ministerul doar „mimează conducerea turismului” și nu a realizat „absolut nimic concret”.

În final, președintele ANAT a încheiat critic afirmând că România a rămas „ultimii la turism din Europa”.

Iată mai jos declarația completă dată de Alin Burcea pentru Startupcafe.ro.