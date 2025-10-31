Retailerul german Lidl extinde în România procesul de testare a sistemului digital „Scan & Go”, menit să simplifice experiența de cumpărături. După ce în ultimii ani serviciul a fost testat în magazine din Germania, Belgia și Olanda, compania a anunțat că, din această toamnă, proiectul pilot a fost extins în Europa Centrală și de Est, inclusiv în Polonia și România.

Potrivit reprezentanților Lidl România, sistemul este disponibil momentan în 12 magazine din țară, printre care unități din București, Ploiești, Cluj, Timișoara, Baia Mare și Satu Mare.

„Pentru a le oferi clienților noștri o opțiune suplimentară, inovatoare și eficientă de a finaliza și plăti cumpărăturile, testăm în prezent noua funcție „Scan & Go” în cadrul aplicației Lidl Plus în 12 magazine din România, în orașe precum București, Ploiești, Cluj, Timișoara, Baia Mare sau Satu Mare. Clienții își scanează produsele cu propriul smartphone în timp ce fac cumpărături, le pun direct în sacoșa de cumpărături și plătesc la final la casele de marcat self-service”, a explicat Maria Mihai, Head of Corporate Affair Lidl România, pentru Economica.net.

Retailerul a precizat că funcția „Scan & Go” este integrată direct în aplicația Lidl Plus și permite clienților să scaneze produsele cu propriul telefon în timp ce le adaugă în coș, urmând ca plata să fie efectuată la casele de tip self-service.

Pentru a folosi noua opțiune, cumpărătorii trebuie să scaneze mai întâi codul QR al magazinului, disponibil pe cărucioarele de la intrare sau pe etichetele amplasate la rafturi.

Apoi, fiecare produs poate fi scanat pe măsură ce este adăugat în coș, iar aplicația afișează în timp real valoarea totală a cumpărăturilor. La final, plata se face la o casă de marcat special semnalizată, prin scanarea cardului Lidl Plus, care transferă automat toate produsele în sistemul casei.

Pentru produsele la vrac, cum sunt fructele și legumele, clienții trebuie să le cântărească mai întâi, apoi să scaneze eticheta generată de cântar. În cazul articolelor de panificație, codul de bare este preluat de pe eticheta de la raft. În plus, aplicația le permite clienților să modifice cantitățile dorite și să elimine produse din coșul digital, cu condiția ca acestea să fie returnate la raftul de unde au fost luate.

Reprezentanții Lidl au subliniat că noul serviciu are scopul de a face cumpărăturile mai comode, de a reduce timpul petrecut la case și de a oferi clienților o mai bună vizibilitate asupra cheltuielilor. În București, „Scan & Go” este disponibil în două magazine, situate în sectoarele 1 și 6.

Lidl urmează astfel exemplul altor retaileri din România care au introdus soluții similare. Kaufland a fost primul care a lansat în 2016 sistemul de scanare mobilă, transformat ulterior în serviciul K-Scan în 2021. De asemenea, Auchan și Carrefour oferă clienților opțiuni proprii de scanare și plată digitală.