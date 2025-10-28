Supermarketurile din România atrag investiții masive și generează cifre de afaceri impresionante, dar profitabilitatea rămâne surprinzător de modestă. Într-un context de expansiune rapidă și o competiție tot mai intensă, lanțul francez Carrefour ia în calcul retragerea de pe piața locală și ar fi mandatat deja banca BNP Paribas să identifice potențiali cumpărători.

Mișcarea ar putea marca una dintre cele mai importante tranzacții din retailul românesc din ultimul deceniu.

Sectorul supermarketurilor este dominat de o adevărată frenezie a construcțiilor. Potrivit unei analize IBC Focus, în România se construiesc de peste trei ori mai multe supermarketuri decât piețe agroalimentare moderne.

Doar în ultimul an au fost monitorizate 71 de proiecte de noi unități comerciale la nivel național. Această extindere accelerată a dus valoarea totală a pieței la 149 de miliarde de lei în 2024, în creștere cu 4,35% față de anul precedent.

În ciuda volumului uriaș al vânzărilor, profitabilitatea este redusă: profitul net cumulat al industriei s-a oprit la doar 4,1 miliarde lei în 2024.

Marja medie de profit a variat între 2,7% și 3,4% în ultimii trei ani, un nivel considerat modest pentru un domeniu atât de activ și competitiv. Piața este puternic polarizată, retailerii cu acționariat german dominând detașat clasamentul.

Lidl și Kaufland însumează peste o treime din totalul vânzărilor, Lidl înregistrând o cifră de afaceri de 23,97 miliarde lei și un profit net de 1,22 miliarde lei. Kaufland a adus rezultate similare, cu 1,15 miliarde lei profit.

Pe locul patru în clasament, Carrefour a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 12,54 miliarde lei, dar un profit net de doar 52,4 milioane lei – de peste 20 de ori mai mic decât al rivalilor germani.

Decizia de vânzare ar putea indica așadar dificultatea retailerului francez de a-și menține poziția într-o piață unde presiunea pe prețuri și costurile operaționale cresc constant.

În același timp, modernizarea piețelor agroalimentare rămâne într-un ritm lent – doar 20 de proiecte noi au fost monitorizate într-un an.

Totuși, analiza subliniază că segmentul comercianților tradiționali continuă să se reinventeze și să rămână relevant: „Dincolo de cifre, comerțul tradițional românesc pare mai viu ca oricând, reinventându-se în forme surprinzătoare”, făcând referire la micii comercianți și producătorii locali.