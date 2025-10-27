Consiliul Concurenței a anunțat luni, 27 octombrie, efectuarea unor inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail din România, în cadrul unei anchete ce vizează modul în care sunt respectate prevederile privind practicile comerciale din lanțul agroalimentar, cu accent pe sectorul laptelui și al produselor lactate.

Vizita autorității în teren survine pe fondul suspiciunilor privind posibile abuzuri în relațiile comerciale cu furnizorii din industria lactatelor, un domeniu considerat esențial pentru consumul populației și sensibil la variațiile de preț și aprovizionare.

Retailerii verificați operează diverse formate comerciale, de la cash & carry (Metro Cash & Carry România S.R.L., Selgros Cash & Carry S.R.L.), la hypermarketuri (Auchan România S.A., Carrefour România S.A., Kaufland România S.C.S.) și supermarketuri (Mega Image S.R.L.).

Aceștia sunt prezenți la nivel național și reprezintă o pondere importantă în distribuția produselor alimentare către consumatorul final.

Autoritatea de Concurență a inițiat aceste controale în contextul studiului aflat în derulare privind piața laptelui și a produselor lactate. Primele indicii colectate diferă în funcție de retailer, dar relevă potențiale încălcări ale Legii nr. 81/2022, act normativ ce transpune în legislația românească Directiva (UE) 2019/633 privind prevenirea practicilor comerciale neloiale între furnizori și comercianți.

Printre comportamentele suspectate se numără nerespectarea termenelor de plată pentru produsele perisabile, impunerea unor condiții de reziliere sau delistare contrare legislației, aplicarea cumulativă a unor forme de discount care pot depăși plafonul legal de 20%, întârzieri în recepția mărfurilor și în documentarea acestora, precum și presiuni exercitate asupra furnizorilor prin taxe suplimentare sau riscul delistării.

„Aceste demersuri au fost inițiate în urma informațiilor obținute în cadrul studiului privind piața laptelui și a produselor lactate, aflat în derulare. Indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul și vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele stabilite de lege, aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20% stabilit de lege, întârzierea recepției și a întocmirii documentelor de recepție a produselor alimentare, impunerea furnizorilor unor plăți pentru listarea produselor, posibilității de delistare în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile”, se arată în comunicatul oficial al Consiliului Concurenței de astăzi.

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și, potrivit instituției, acestea nu constituie în sine o concluzie asupra vinovăției companiilor investigate. Ele urmăresc colectarea de informații și documente necesare analizării temeinice a situației din piață.

În cazul în care se va confirma încălcarea legislației privind practicile comerciale neloiale, retailerii riscă sancțiuni semnificative: amenzi de până la 600.000 lei sau 1% din cifra de afaceri, precum și impunerea de măsuri corective pentru încetarea comportamentelor neconforme.

Autoritatea va continua investigațiile în vederea protejării concurenței loiale și a producătorilor din sectorul agroalimentar.