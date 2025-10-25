Deși Black Friday rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente comerciale ale anului, contextul economic instabil și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să-și tempereze entuziasmul pentru cumpărături.

Un sondaj realizat de tbi bank în octombrie 2025 arată că 22% dintre respondenți nu vor cumpăra nimic în acest an, iar doar 15% spun că intenționează să cheltuiască mai mult decât în 2024.

Potrivit datelor colectate de instituția financiară, 41% dintre români vor reduce bugetul de cumpărături, în unele cazuri chiar la jumătate, iar 44% își propun să păstreze cheltuielile la nivelul de anul trecut. Mulți dintre aceștia speră totuși să profite de reducerile la produsele esențiale pentru gospodărie sau pentru uz personal.

Sondajul indică și pragurile bugetare cele mai frecvente: 4 din 10 respondenți nu vor depăși 700 de lei pentru cumpărăturile de Black Friday, alți 2 din 10 estimează un buget de până la 1.500 de lei, iar doar 11% se gândesc să cheltuiască peste 2.000 de lei.

În privința surselor de finanțare, 56% spun că vor folosi bani din economii, 26% se bazează pe salariul din luna octombrie, iar 12% intenționează să apeleze la o formă de credit sau finanțare pentru a acoperi costurile.

Reprezentanții tbi bank au explicat că aceste rezultate arată o schimbare de comportament în rândul consumatorilor români.

Teodora Șaguna, Head of In App Shopping în cadrul băncii, a precizat că instituția observă o atitudine tot mai responsabilă față de cheltuieli și o orientare către planificare financiară, nu către cumpărături impulsive. Ea a subliniat că românii își calibrează bugetele în funcție de contextul economic, preferă achizițiile strict necesare și se bazează în special pe economii proprii.

Șaguna a afirmat că tendința actuală demonstrează o maturizare a comportamentului financiar, influențată de incertitudinea economică, dar și de creșterea gradului de educație financiară. Aceasta a adăugat că, spre deosebire de anii anteriori, consumatorii analizează cu atenție ofertele și aleg produse sustenabile, nu doar cele cu reduceri spectaculoase.

„Comportamentul consumatorilor din acest an reflectă o schimbare clară de atitudine față de cheltuielile impulsive și o orientare tot mai puternică spre responsabilitate financiară. Vedem că românii își calibrează bugetele în funcție de contextul economic și social, aleg să cumpere doar ce au cu adevărat nevoie și se bazează în principal pe economii, nu pe credit. Această tendință de planificare și autocontrol indică o maturizare a publicului, sub presiunea unui mediu imprevizibil, chiar dacă Black Friday rămâne un moment important pentru retail. În locul freneziei de altădată, observăm o analiză foarte atentă a ofertelor și o preferință pentru achiziții sustenabile. Pentru noi, ca instituție financiară, acest comportament este un semnal pozitiv: arată că educația financiară începe să dea roade, iar deciziile de cumpărare devin parte a unui management responsabil al banilor, nu o reacție de moment, ghidată doar de tentația reducerilor”, a explicat Teodora Șaguna.

Cei mai mulți participanți la sondaj – peste 44% – intenționează să cumpere electrocasnice, 40% urmăresc promoțiile la electronice, iar aproape 30% sunt interesați de produsele IT.

Mai mult de 70% dintre respondenți spun că vor achiziționa produse pentru uz personal sau casnic, în timp ce o treime plănuiesc să cumpere și cadouri de Crăciun.

În ceea ce privește modalitățile de plată, 47% preferă achizițiile în 4 rate fără dobândă, iar 37% vor cumpăra doar dacă dețin întreaga sumă disponibilă.

Percepția generală este că reducerile din acest an vor fi mai reduse comparativ cu 2024, 53% dintre respondenți anticipând scăderi mai modeste ale prețurilor, pe fondul creșterii TVA și al inflației. Totuși, 32% cred că nivelul discounturilor va rămâne similar cu cel din ediția anterioară.

Criteriile principale în alegerea produselor sunt legate de preț: 41% urmăresc cea mai mică ofertă pentru produsele dorite, 30% cumpără doar dacă prețul corespunde așteptărilor, iar 22% se lasă convinși doar de reduceri considerabile.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de Black Friday și Crăciun și a fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.011 utilizatori de internet din România. Peste 53% dintre participanți sunt de sex masculin, iar peste 30% dintre respondenți lucrează în sectorul de stat.