Din cuprinsul articolului Studiu Raiffeisen Bank: Românii vor cheltui mai mult de Crăciun în 2025 față de anul trecut

Jumătate dintre respondenți alocă între 25% și 50% din bugetul total pentru achiziția cadourilor, majoritatea menționând că se încadrează în intervalul 500 – 1.000 lei (41%), respectiv 1.000 – 2.000 lei (26%). Pentru a acoperi costurile din această perioadă, românii apelează în special la resursele existente. Economiile puse deoparte din timp reprezintă principala sursă pentru 47% dintre respondenți, urmate de salariul din luna decembrie (46%). Pe de altă parte, 18% utilizează cardul de credit pentru a gestiona cheltuielile aferente sărbătorilor.

Când vine vorba de cumpărăturile pentru masa de Crăciun, românii se orientează către:

supermarketuri/hypermarketuri: 75%

cumpărături online: 36%

producători locali sau piețe: aproape 30%

Conform sondajului, jumătate dintre respondenți intenționează să petreacă acasă Crăciunul, singuri sau alături de familie, 18% la rude sau prieteni și doar aproximativ 8% în vacanță, în stațiunile din România. În ceea ce privește pregătirile de sărbători, 41% încep organizarea cu 2 – 4 săptămâni înainte, iar o treime (33%) chiar și înainte cu o lună.

În această perioadă, românii se concentrează în special pe activitățile tradiționale care marchează începutul sărbătorilor, precum:

împodobirea bradului și decorarea casei: 78%

cumpărarea cadourilor: 77%

curățenia generală: 71%

Întrebați ce cadou simbolic și-ar dori de la Moș Crăciun, pe lângă sănătate și noroc, respondenții au menționat cel mai des banii și liniștea.

Metodele de plată preferate pentru achitarea cumpărăturilor de Crăciun sunt: cardul de debit 35%, numerarul 31% și cardul de credit 20%.

„Datele studiului ne arată că românii își gândesc tot mai atent bugetele de sărbători și că preferă să se bazeze pe resurse proprii pentru a-și acoperi cheltuielile. Este o evoluție care vorbește despre stabilitate și despre un interes real pentru echilibru financiar. La Raiffeisen Bank, ne propunem să fim alături de ei în acest proces, cu soluții care aduc claritate și siguranță în deciziile de zi cu zi”, declară Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank România.

Studiul privind comportamentele de consum în perioada sărbătorilor de Crăciun face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Cercetarea a fost realizată în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 750 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în noiembrie 2025.