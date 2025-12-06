Conform ediției din 2025 a studiului Piața de Comerț Electronic din Moldova , publicat de AmCham Moldova cu sprijinul Programului Innovate Moldova, Republica Moldova a înregistrat următoarele rezultate:

8,93 miliarde MDL (463,9 milioane EUR) în vânzări online în 2024, în creștere cu 15% față de anul precedent

în vânzări online în 2024, în creștere Peste 2.800 de magazine online până la mijlocul anului 2025, mai mult decât dublat în doi ani

până la mijlocul anului 2025, mai mult decât dublat în doi ani O tranziție constantă de la cash-on-delivery la plăți digitale, tranzacțiile online cu carduri continuând să capete adopție în principalele categorii de produse

Aceste evoluții plasează Republica Moldova printre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa de Est, într-o perioadă în care piețele globale intră într-o fază de consolidare, iar consumatorii își doresc livrări tot mai rapide, servicii digitale de calitate și modalități de plată online sigure.

„Piața de comerț electronic din Moldova se extinde mai rapid decât media globală, iar impulsul este structural — nu temporar. Vedem mai mulți comercianți online, mai multe plăți digitale și o integrare mai profundă cu lanțurile valorice europene. Aceste tendințe semnalează un ecosistem în maturizare, în care afacerile adoptă instrumente moderne, iar consumatorii adoptă un comportament de retail ‘digital-first’.”a spus Sergiu Rabii, directorul programului Innovate Moldova.

Studiul arată că electronicele, electrocasnicele, produsele cosmetice, precum și livrarea de mâncare și produse alimentare se numără în continuare printre cele mai puternice categorii din online. În același timp, achizițiile transfrontaliere rămân o componentă semnificativă a cheltuielilor consumatorilor.

Audiența lunară a comerțului electronic din Republica Moldova a atins 450.000 de utilizatori în 2025, echivalentul a aproape 75% din populația activă economic cu vârsta de peste 18 ani — un nou record la nivel național.

Sectorul logistic și de fulfillment trece, de asemenea, printr-o etapă de transformare accelerată. Serviciile de curierat, operațiunile interne de fulfillment și punctele de ridicare funcționează deja la volume comparabile, indicând diversificarea și maturizarea infrastructurii operaționale din ecosistemul e-commerce.

„Această cercetare este esențială nu doar pentru membrii AmCham, care includ cei mai mari retaileri, curieri, furnizori de servicii de plată și platforme digitale din țară, ci și pentru Guvern. Studiul oferă date și dovezi necesare pentru a proiecta reglementări moderne și previzibile și pentru a susține o economie digitală aliniată standardelor europene. Datele de înaltă calitate devin un atu național pentru elaborarea politicilor.”, a remarcat Mila Malairau, Director Executiv al AmCham Moldova

Pe măsură ce Europa reduce diferența dintre retailul online și cel tradițional, evoluția Moldovei în zona plăților digitale, adoptarea platformelor și schimbarea comportamentului consumatorilor indică formarea unui ecosistem pregătit pentru o integrare regională mai profundă. Avansul constant al țării în reglementarea digitală, protecția datelor și impozitarea comerțului electronic contribuie la alinierea tot mai clară cu lanțurile valorice ale UE și întărește poziția Moldovei în comerțul digital din regiune.

AmCham Moldova și Programul Innovate Moldova își reconfirmă angajamentul de a furniza anual analize bazate pe date privind sectorul e-commerce, sprijinind factorii de decizie, liderii din industrie și investitorii internaționali cu informații relevante pentru dezvoltarea pieței.