George Scutaru, expert în securitate și director al New Strategy Center România, a avertizat, la Digi24, că Rusia ar putea provoca România direct în Marea Neagră, mai ales în zona economică exclusivă a țării. El a explicat că după incidentele recente cu drone în Europa, Moscova ar putea testa din nou limitele NATO exact acolo unde România este mai vulnerabilă.

Potrivit lui Scutaru, următoarea mișcare a Rusiei ar putea viza direct zona economică exclusivă, unde România are interese importante în energie. El a menționat că această zonă nu este protejată de Articolul 5 și că țara noastră este vulnerabilă pentru că nu există reguli clare despre cum să fie doborâte dronele și pentru că se pot face operațiuni sub steag fals.

Scutaru a atras atenția că Rusia ar putea folosi drone navale pentru a ataca platforme sau nave care construiesc infrastructura energetică în Marea Neagră și ar putea da vina pe Ucraina pentru aceste atacuri.

„Eu cred că următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic. Zona economică exclusivă nu este acoperită de umbrela Articolului 5. Și aici suntem vulnerabili și din punct de vedere legislativ, fiindcă în momentul de față nu există proceduri foarte clare cum putem doborî o dronă. Domeniul maritim se pretează foarte bine unor operațiuni sub steag fals”, a precizat Scutaru.

Expertul în apărare a avertizat că Vladimir Putin, influențat de unii generali, ar putea încerca să arate că Articolul 5 al NATO nu funcționează, fără să pornească o invazie mare. El a susținut că Moscova ar putea testa reacția NATO printr-o acțiune rapidă a forțelor speciale asupra unui oraș mic dintr-un stat baltic.

Scutaru a spus că există riscul ca Rusia să interpreteze greșit unele semnale venite din SUA. În acest context, unii generali l-ar putea încuraja pe Putin să încerce o acțiune surpriză, de exemplu ocuparea rapidă cu forțe speciale a unui oraș mic, cum ar fi Narva din Estonia. Expertul a precizat că Rusia ar putea, în același timp, să amenințe mai multe capitale cu lovituri nucleare, pentru a bloca o decizie politică fermă din partea NATO și pentru a crea impresia că Alianța nu reacționează unitar.