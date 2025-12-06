Potrivit informațiilor prezentate, limbajul diplomatic rămâne pozitiv, însă surse citate de Bloomberg arată că până acum nu există elemente care să indice o schimbare semnificativă în evoluția negocierilor. Contextul de securitate din regiune rămâne complex, iar analiza Defense România descrie obiectivele strategice ale Moscovei în cadrul conflictului.

Conform acestei analize, Rusia controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei, un procent mai mare decât cel înregistrat în urmă cu doi ani. Deși forțele ruse au avansat în ritm mai rapid în acest an comparativ cu perioada precedentă, Federația Rusă nu deține încă întregul Donbas, zonă în care Ucraina menține o centură de fortificații destinată protejării orașelor mari aflate sub controlul său, precum Kramatorsk și Sloviansk.

„Negocierile SUA–Ucraina avansează lent. Witkoff & Co vor să-i convingă pe ucraineni că e cel mai bun Plan de Pace, în timp ce Putin amenință cu scenariul Novorossiya Negocierile din Florida, dintre Ucraina și Statele Unite, au dat primele rezultate, dar încă nu s-a înregistrat niciun progres real în ceea ce privește acordurile de pace. „Ambele părți au convenit că progresul real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un interes real pentru o pace durabilă, inclusiv de a lua măsuri pentru dezescaladarea și încetarea uciderilor”, se arată în comunicatul diplomației americane. Cu toate acestea, în ciuda limbajului pozitiv, au existat puține dovezi ale unui progres semnificativ care ar putea semnala un nou impuls în negocieri, scrie Bloomberg”, a notat Defense Romania într-o postare realizată pe Facebook.

În același timp, Moscova își menține interesul pentru regiunea litoralului Mării Negre. Analiza subliniază că, în cadrul acestei strategii, Rusia urmărește extinderea controlului asupra întregului litoral ucrainean, până la zona Gurilor Dunării. În acest context, liderul rus a menționat posibilitatea izolării Ucrainei de accesul la Marea Neagră, un scenariu care ar implica preluarea controlului asupra Odesei și avansarea până în apropierea frontierei cu România.

„Novorossiya. Rușii visează să cucerească tot litoralul ucrainean, până la Gurile Dunării. Rusia controlează peste 19% din Ucraina, ceea ce reprezintă cu un procent mai mult decât acum doi ani. Deși tupele ruse înregistrează cel mai rapid avans în acest an din 2022 încoace, trupele ruse nu au cucerit încă întregul Donbas, unde Kievul nu vrea să renunțe la centura de fortificații care protejează restul orașelor mari controlate de Ucraina, și anume Kramatorsk și Sloviansk. Dar Rusia nu se oprește aici și vrea tot litoralul Mării Negre, până la Gurile Dunării. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat săptămâna aceasta că Rusia ar putea izola militar Ucraina de Marea Neagră, ceea ce ar însemna că Rusia ar trebui să controleze Odesa și să ajungă până la Gurile Dunării, ceea ce ar însemna că trupele Rusiei vor fi la frontiera cu România”, mai arată postarea.

Un alt element discutat în analiză este modul în care Rusia justifică acțiunile sale, prin referiri la situația comunităților vorbitoare de limbă rusă din Odesa, Herson și Mîkolaiv. Această abordare, notează Defense România, ar putea fi utilizată ca argument în diverse zone ale Flancului Estic, inclusiv în statele baltice sau în Republica Moldova.

În ceea ce privește sprijinul internațional, Ucraina continuă să beneficieze de susținerea Occidentului, în condițiile unui conflict aflat în desfășurare de aproape patru ani.

„Unul dintre principalele argumente folosite de Moscova este că autoritățile ucrainene discriminează locuitorii vorbitori de limbă rusă din Odesa, Herson și Mîkolaiv. Această justificare arată clar că scenariul ocrotirii rusofonilor poate fi aplicat oriunde în Flancul Estic – din țările baltice, până în Republica Moldova și, eventual, se vor găsi rusofoni de protejat și în România. Practic, orice promisiune făcută de Putin că nu va ataca Europa este, de fapt, o altă minciună, similară cu asigurările rușilor de dinaintea invaziei Ucrainei. Ucraina rezistă invaziei rusești cu ajutorul Occidentului de patru ani, iar forma inițială a actualului plan american era percepută ca fiind foarte prietenoasă cu Rusia. Cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace a fost declanșat de Putin în februarie 2022, când a ordonat trupelor ruse să invadeze țara vecină”, a completat Defense România.

Postarea poate fi vizualizată pe Facebook.