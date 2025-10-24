Pentru moment, oficialii Carrefour România au anunțat că fac o analiză a situației, iar în 2025 grupul își continuă extinderea prin deschiderea a peste 30 de magazine noi.

Conform site-ului economic francez l’Informe, Carrefour ar fi mandatat o bancă de investiții pentru a testa interesul potențialilor cumpărători, în contextul retragerii planificate și din alte piețe precum Polonia și Argentina.

De la intrarea pe piața românească în 2001, Carrefour a ajuns la un total de 450 de magazine în 113 orașe și are aproximativ 17.000 de angajați. În primele nouă luni ale anului, compania a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități și a modelelor organizaționale ca parte a planului strategic Carrefour 2026, fără a comenta oficial o eventuală ieșire din România. În același timp, strategia pentru acest an include deschiderea a peste 30 de magazine noi în țară.

„La jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale”, au transmis reprezentanții companiei într-un comunicat.

Există mai multe opțiuni pentru preluarea magazinelor Carrefour. Walmart și Tesco au arătat interes pentru extindere în Europa și implicit în România, iar un fond de investiții sau un retailer online precum Amazon ar putea fi, de asemenea, potențiali cumpărători.

„Din informațiile noastre, Walmart și Tesco au avut intenția de a intra pe piața din Europa, și implicit pe piața din România. Nu ar fi exclus să vedem o achiziție de genul aşa, sunt cu adevărat niște giganți”, a explicat Feliciu Paraschiv, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

Topul jucătorilor de pe piața românească de retail este condus în prezent de Lidl, urmat de Kaufland, iar Carrefour ocupă locul al treilea. Totuși, ierarhia se schimbă rapid, piața fiind dinamică. Un exemplu recent este achiziția lanțului Profi de către Mega Image, care și-a dublat astfel numărul de magazine.

Piața de retail din România se află sub presiune din mai multe motive. Consumul scade, economia stagnează, iar taxările și suprareglementările afectează perspectivele de creștere. În același timp, cumpărăturile online câștigă tot mai mult teren, schimbând modul în care se desfășoară comerțul tradițional.