Carrefour se pregătește să vândă toate supermarketurile pe care le are în România și a cerut băncii BNP Paribas să găsească un cumpărător. Deja, Carrefour a vândut un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.

Guvernele conduse de Ciucă, Ciolacu și Bolojan au luat sau menținut decizii prin care s-au plafonat adaosurile comerciale pentru zeci de produse. De altfel, marile magazine au fost obligate să vândă tot mai multe produse locale.

„Aflat la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a inițiat o analiză aprofundată a portofoliului său de activități, care acoperă toate liniile de business și modelele organizaționale. Această evaluare a portofoliului a început, iar în acest moment Grupul nu comentează zvonurile din piață”, au transmis reprezentanții Carrefour pentru „Economedia”.

Carrefour a înregistrat în România vânzări de 2,29 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 1,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024 (+1,8% creștere organică). România a devenit a patra piață europeană ca valoare a vânzărilor pentru Carrefour, după Franța, Spania și Belgia.

La sfârșitul lunii septembrie, Carrefour avea în România 458 de magazine: 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de magazine de tip soft discount.

Carrefour vinde și magazinele din Polonia.

Jerónimo Martins se gândește să cumpere aceste magazine, dar ar putea avea probleme legate de reguli antitrust.

Potrivit sursei citate anterior, Jerónimo Martins nu ia în calcul achiziționarea magazinelor Carrefour din Polonia și România. Acum se concentrează pe investiții și creștere pe piețele lor actuale – Polonia, Portugalia, Slovacia și Columbia pentru Biedronka. Nu comentează zvonurile despre posibile achiziții.

Carrefour Group este unul dintre liderii mondiali în comerțul alimentar, cu o rețea multi-format de peste 14.000 de magazine în mai mult de 40 de țări. În 2023, grupul a înregistrat o cifră de afaceri de 94,1 miliarde de euro.

Rețeaua sa de magazine integrate include peste 300.000 de angajați care contribuie la poziționarea Carrefour ca lider în tranziția alimentară, oferind zilnic produse alimentare de calitate, accesibile și la prețuri rezonabile. În total, peste 500.000 de persoane lucrează sub marca Carrefour în întreaga lume.

De peste 60 de ani, Carrefour este pionier în comerțul cu amănuntul de produse alimentare, având realizări marcante: introducerea hipermarketului în 1963, lansarea produselor cu marca Carrefour în 1976, crearea mărcii Reflets de France în 1996 și dezvoltarea gamei de produse ecologice Carrefour Bio în 1997. Grupul continuă să inoveze pentru a face produsele alimentare accesibile tuturor consumatorilor.