Banca Națională a României (BNR) anunță lansarea în circuitul numismatic a unei monede comemorative cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere, disponibilă începând cu 27 octombrie 2025, ora 09:00.

Moneda, realizată din tombac cuprat, are valoarea nominală de 1 leu, diametrul de 37 mm, greutatea de 23,5 g și este prezentată în calitate proof. Aversul redă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, inscripția „ROMÂNIA”, stema țării, valoarea nominală și anul emisiunii, iar reversul înfățișează portretul lui Lucian Blaga, numele său și anii de viață, „1895 – 1961”.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente de metacrilat, introduse în pliante de prezentare și mape cartonate. Tirajul maxim este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare este 260 lei, exclusiv TVA.

Cei interesați pot rezerva monedele online în limita stocului, completând un formular disponibil pe site-ul BNR. În cazul epuizării stocului online, monedele pot fi achiziționate și direct de la ghișeele sucursalelor regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României. Mai multe informații privind achiziția și caracteristicile monedelor se regăsesc pe site-ul oficial al BNR, secțiunea Numismatică.

În cultura română, Lucian Blaga rămâne una dintre cele mai importante personalități creatoare ale secolului XX. Opera sa – poet, filozof, eseist, dramaturg și traducător – reprezintă o sinteză originală, profund inspirată de valorile naționale, dar deschisă către multiplele fațete ale spiritului uman: filozofie și știință, istorie și religie, precum și domeniul complex al artelor.

Născut în 1895 în satul Lancrăm, județul Alba, în centrul Transilvaniei, Blaga a studiat la Sibiu și Brașov, urmând apoi cursuri de teologie la Viena. După aproape șapte ani în diplomație, la Berna și Lisabona, și-a continuat activitatea la Universitatea din Cluj-Napoca, unde s-a creat special pentru el catedra de Filozofia culturii, domeniul central al gândirii sale. Filosofia lui Blaga se cristalizează în patru trilogii: Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor și Trilogia cosmologică, punând accent atât pe dimensiunea ontologică și cosmologică, cât și pe preocupările gnoseologice.

Ca poet, Blaga a integrat viziunea filozofică într-o lirică influențată de expresionismul german, însă cu o coloratură distinct românească, explorând tradițiile autohtone. Volume precum Poemele luminii, Pașii profetului, În marea trecere sau Laudă somnului demonstrează preocuparea sa pentru morfologia miracolului, temă recurentă și în piesele sale de teatru, concepute ca un teatru al ideilor poetice. În creațiile dramatice, precum Meșterul Manole, Blaga abordează teme de eroism, sacrificiu, istorie, religie și mit, adesea filtrate prin prisma tradițiilor populare românești.

În paralel, Blaga a cultivat o fascinantă legătură cu geniul universal, traducând mari poeți ai lumii, inclusiv capodopera lui Goethe, „Faust”, ceea ce reflectă talentul său poetic și flexibilitatea gândirii.

Lucian Blaga a murit în 1961, la vârsta de 66 de ani, fără a-și epuiza resursele creatoare. Moartea sa prematură a fost în mare măsură rezultatul persecuțiilor politice din perioada comunistă, care l-au transformat într-un paria social. Aceasta este mai evidentă dacă ne gândim că, în anii ’50, când Blaga a fost nominalizat pentru Premiul Nobel, autoritățile române i-au interzis să răspundă Academiei Regale din Suedia. Totuși, dacă regimul vremii i-a refuzat recunoașterea oficială, nimeni nu poate influența destinul operei sale, care rămâne un tezaur de valoare inestimabilă pentru urmași.