Deputatul PSD Mihai Fifor susține că reforma învățământului, inițiată de premierul Ilie Bolojan, reprezintă „un atentat la viitorul acestei națiuni”, referindu-se la tăierea a 14.048 de posturi din sistemul preuniversitar. Potrivit lui, aceste reduceri ar putea duce la desființarea unor clase și la lipsa cadrelor didactice pentru mulți elevi, avertizând că astfel de decizii sunt periculoase într-un stat care se confruntă cu probleme grave în domeniul educației.

Social-democratul a acuzat că, pe lângă reducerea posturilor, investițiile în modernizarea și construirea de școli și grădinițe au fost suspendate, ceea ce, în opinia sa, condamnă generațiile viitoare la subdezvoltare. În opinia sa, reformele anunțate nu sunt decât „bombe cu ceas” pentru sistemul educațional și că România are nevoie de o populație educată pentru a asigura performanță și demnitate publică.

El a criticat Guvernul Bolojan pentru că nu abordează problemele reale ale învățământului, precum analfabetismul funcțional, abandonul școlar și sărăcia, și a avertizat că astfel de măsuri afectează direct viitorul copiilor și al țării.

„🇷🇴 Când „reforma” devine atentat la viitorul acestei națiuni – 14.048 de posturi tăiate din învățământ În plină paradă de diplome și declarații televizate, „reforma” lui Bolojan își continuă tăvălugul catastrofal. ‼️ 14.048 de posturi tăiate din învățământul preuniversitar. Ce înseamnă asta în plan real? Câte clase vor fi desființate? Câți elevi vor rămâne fără dascăl la catedră? Cum poți lua o asemenea decizie când statul acesta e bolnav, pe aparate, și are nevoie de educație ca de aer? Să lovești cu barosul la temelia și la viitorul unei națiuni – asta numiți reformă? Mâine ce urmează? Tăiați posturi din spitale? Închideți servicii esențiale, după modelul „reformatorilor” de tristă amintire, înaintașii dumneavoastră? Nu, domnule Bolojan – România nu este jucăria din curtea dumneavoastră de Bihor. Nu vă puteți juca, oricât de mare vi s-ar părea puterea pe care o aveți trecător, cu destinele copiilor acestei țări, cu destinele copiilor noștri. Ajunge! Sărăciți deja românii cinstiți; acum le distrugeți și viitorul copiilor lor. A lovi sistemul de educație este un atentat cu sânge rece la șansa țării de a merge mai departe. Și România nu mai poate aștepta. Are nevoie de o populație educată, dacă vrem performanță și demnitate publică. Are nevoie să scadă cifrele de coșmar ale analfabetismului funcțional – 42%, ale abandonului școlar – peste 16%, și să ofere o șansă celor 33% de români aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Și, în timp ce tăiați posturi, de parcă nu era de ajuns, puneți pe „hold” și investițiile în modernizarea și construirea de școli și grădinițe. Proiectele sunt blocate, iar statul își condamnă singur generațiile viitoare la subdezvoltare. Faceți economii pe hârtie, dar în realitate pierdeți o generație. Cum era, domnule premier, dacă statul v-ar fi spus „pas” atunci când tot el v-a oferit condițiile să puneți azi pe masă două diplome? Statul nu-și îngroapă generațiile viitoare – le crește, le formează, le protejează. Poate orgoliile și frustrările vă sunt prea mari pentru a mai vedea limpede. Dar să tăiați din educație într-o țară care se prăbușește din lipsă de școală – asta nu e reformă. E dispreț față de România. Nu plantați bombe cu ceas, domnule premier. România reală nu seamănă deloc cu cea pe care o priviți de la fereastra cabinetului din Piața Victoriei. România reală gâfâie de atâta „reformă” marca Bolojan. Treziti-vă!”, a scris Fifor, vineri, pe contul său de Facebook.

Cu trei zile în urmă, Fifor spunea că Bolojan nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului, referindu-se la eșecul negocierilor din coaliția de guvernare privind pensiile magistraților. Fifor a afirmat că discuțiile au fost întrerupte de PSD după ce Bolojan a refuzat să înființeze un grup de lucru care să identifice o soluție constituțională și aplicabilă. El a avertizat că acest refuz ar putea duce la blocarea fondurilor europene din PNRR, din cauza faptului că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută unilateral, fără consultare.

Deputatul PSD a criticat faptul că premierul încearcă să impună o nouă variantă pe cont propriu, fără dialog cu partenerii din coaliția de guvernare sau cu magistrații, ceea ce, în opinia sa, va conduce la aceleași rezultate: „zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate”. Fifor a subliniat că PSD va insista ferm pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar, pentru a evita un nou eșec în fața Comisiei Europene.

În opinia sa, România are nevoie de dialog real și de soluții concrete, iar orgoliul unui singur lider nu trebuie să blocheze funcționarea statului.