Deputatul PSD Adrian Câciu a comentat vineri pe rețelele sociale declarațiile făcute recent de premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ironic „eroul salvator”.

Potrivit acestuia, afirmațiile șefului Guvernului privind o posibilă incapacitate de plată a României ar fi influențat negativ reacția piețelor financiare, determinând o creștere vizibilă a randamentelor la titlurile de stat. Câciu a explicat, printr-un mesaj detaliat, modul în care aceste fluctuații s-au manifestat.

„Declarațiile privind intrarea în incapacitate de plată a României = dobânda sare la 7,75% de la 7,2% cât era anterior. Declarațiile făcute de PSD privind nevoia de rațiune în aplicarea reformelor = dobânda scade la 7,1% de la 7,75%”, a scris parlamentarul.

Social-democratul a continuat prin a sublinia că reacțiile pieței sunt rezultatul direct al mesajelor publice lansate de oficialii guvernamentali, iar nu al unor factori politici interni.

„Am auzit ieri o declarație a ‘eroului salvator’ potrivit căreia, dacă PSD îi atrage atenția că greșește, cresc dobânzile… Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns pentru că ceea ce este îngrijorător este că nu înțelege deloc, dar absolut deloc că piața financiară reacționează la alte tipuri de ‘trigger’”, a adăugat Câciu.

În continuarea mesajului său, fostul ministru al Finanțelor a explicat că piețele financiare sunt sensibile la declarații legate de stabilitatea fiscală și că orice referire la criză bugetară poate afecta încrederea investitorilor.

„Cum au fost, de exemplu, declarațiile privind criza bugetară sau intrarea în incapacitate de plată. Piața financiară nu este deloc progresistă, e chiar foarte conservatoare pentru că… e pe bani reali!”, a transmis deputatul.

Acesta a atașat și un grafic ilustrativ, explicând vizual momentul în care dobânzile au crescut și cel în care s-au redus, potrivit interpretării sale.

„Prima săgeată, cea ascendentă, este cea a perioadei în care se invoca riscul de intrare în incapacitate de plată. A doua săgeată, cea descendentă, este cea care privește perioada în care PSD, partidul matur din încăpere, a început să îi atragă atenția ‘eroului’ că ce face provoacă haos și a prezentat soluțiile alternative. Evident propaganda nu vă va spune asta!”, a concluzionat Câciu.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat anterior, afirmând că România a fost la un pas de a nu-și mai putea onora obligațiile financiare, iar măsurile adoptate de noul guvern ar fi prevenit această situație. El a precizat că mandatul său a început într-un context dificil, marcat de deficite ridicate și dezechilibre bugetare majore.

„Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din Uniunea Europeană, (…) pe fondul cheltuielilor supra-dimensionate cu peste 30 de miliarde de euro anul acesta și anii trecuți. Iar agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a explicat că pachetul de măsuri economice nu trebuie interpretat ca o formă de austeritate, ci ca o etapă de responsabilizare fiscală.