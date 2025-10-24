Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil astăzi, 24 octombrie, între orele 10:00-21:00. Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Atenție! Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil de joi, 24 octombrie (de la ora 21:00) până vineri, 25 octombrie (la ora 10:00). Zone afectate: Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Meteorologii ANM au emis, de asemenea, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, adică pentru zilele cuprinse între 27 octombrie 2025 – 23 noiembrie 2025, astfel că:

Săptămâna 27.10 – 02.11: Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.11 – 9.11: Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10.11 – 16.11: Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile

Săptămâna 17.11 – 23.11: Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.