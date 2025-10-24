Gazdele au ocazia revanșei, după ce catalanii s-au impus în ultimele patru partide directe. Cele mai recente întâlniri dintre Real Madrid și FC Barcelona au impresionat și prin numărul mare de goluri, iar casele de pariuri anticipează și de această dată un meci cu reușite la ambele porți.

Un astfel de eveniment sportiv determină interes major nu doar pentru suporterii celor două echipe, ci pentru fanii fotbalului în general. Așa se explică faptul că biletele pentru El Clasico numărul 262, scoase la vânzare online, au fost epuizate în doar 5 minute. Conform estimărilor, ar fi nevoie de mai mult de 3 stadioane de talia arenei Santiago Bernabéu pentru a satisface întreaga cerere de bilete.

Prețurile tichetelor pentru un astfel de meci sunt printre cele mai mari din Europa, la nivel de competiții între cluburi, dar iată că fanii fotbalului nu sunt descurajați de costurile ridicate. Spectacolul din teren va avea astfel peste 80.000 de martori în tribune, dar cel mai probabil și audiențe TV și pe internet la cote foarte ridicat, la nivel global.

Real Madrid conduce în clasamentul din LaLiga, cu 24 de puncte, urmată chiar de FC Barcelona, cu 22 de puncte. Dacă ar câștiga al 5-lea El Clasico la rând, catalanii ar ajunge în poziția de lider în campionatul spaniol. De cealaltă parte, madrilenii caută o victorie de orgoliu, dar și consolidarea primei poziții în ierarhie, în lupta pentru titlu.

În etapa anterioară, Real Madrid a câștigat cu 1-0 în deplasare cu Getafe, iar FC Barcelona s-a impus „acasă” cu Girona, scor 2-1. Victoriile la limită arată că formațiile se concentrează mai degrabă pe puncte, lăsând energia pentru spectacol rezervată pentru El Clasico.

Cele mai recente meciuri jucate de cele două echipe au fost cele din Liga Campionilor, ambele formații obținând victorii. Real Madrid a trecut de Juventus (1-0), iar Barcelona de Olympiakos (6-1).

Real Madrid este creditată cu prima șansă la pariuri sportive online, însă e clar pentru toată lumea că nu va fi ușor.

2.08 pentru meci câștigat de Real Madrid

3.10 pentru victoria echipei FC Barcelona

3.60 pentru rezultat de egalitate în Real Madrid vs. FC Barcelona

Madrilenii sunt favoriți din mai multe motive. Joacă pe teren propriu, în fața suporterilor, ocupă locul 1 în LaLiga, au moral excelent după ce au învins o echipă puternică, Juventus Torino și, mai presus de toate, își doresc revanșa, după 4 meciuri El Clasico pierdute consecutiv.

De la dorința la putință este însă un pas important. Vor fi oare așteptările confirmate de desfășurarea meciului? Cu siguranță, însă, sunt șanse mari să vedem un spectacol reușit, mai ales că există încă în memoria recentă a pasionaților de fotbal acel memorabil meci din primăvară. FC Barcelona s-a impus atunci cu 4-3, după ce era condusă în minutul 14, scor 0-2.

De-a lungul timpului, întâlnirile dintre Real Madrid și FC Barcelona au fost câștigate aproape egal de cele două echipe: de 106 ori s-a impus Real Madrid, de 104 ori a obținut victoria FC Barcelona. În celelalte 51 de partide, scorul final a fost cel de egalitate.

Belgianul Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, a bifat contra celor de la Juventus a 300-a partidă în tricoul echipei spaniole. După o prestație excelentă în Liga Campionilor, acesta s-a referit în declarații și la duelul El Clasico: „În fiecare meci, trebuie să fii solid și în apărare. Dacă nu primești goluri, este mai ușor să câștigi. Cu Barcelona, mereu meciurile sunt deschise, portarii au mult de muncă. Va fi greu și trebuie să ne pregătim foarte bine”.

Fără legendarul Robert Lewandowski, accidentat, și fără antrenorul Hansi Flick pe banca tehnică, suspendat, FC Barcelona nu va avea deloc o misiune ușoară la Madrid. Rămâne doar de văzut dacă balanța meciurilor El Clasico se va echilibra mai mult ori dacă madrilenii se vor distanța în statisticile istorice.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!