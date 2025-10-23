Real Madrid este echipa cu cea mai mare cotă de piață din Spania. Conform estimărilor făcute de LaLiga Stock Market 2025, clubul de pe Santiago Bernabeu este evaluat la 6,17 miliarde de euro. În schimb, FC Barcelona este cotată la 5,56 miliarde de euro.

Conform datelor disponibile, Real Madrid și FC Barcelona valorează împreună 64% din totalul cluburilor din LaLiga.

Ambele echipe sunt obișnuite să facă bani nu doar din rezultate sportive, ci și din alte activități. Spre exemplu, Real Madrid obține peste 330 de milioane de euro în fiecare an doar din activitățile de la stadionul Santiago Bernabeu.

Fiecare meci găzduit este un prilej de a face bani. La ultimul El Clasico, din luna mai, FC Barcelona a avut încasări de 13,8 milioane de euro într-un singur meci, ceea ce este un record în fotbalul spaniol.

Potrivit estimărilor făcute de Transfermarkt, lotul lui Real Madrid valorează 1,4 miliarde de euro. În schimb, cel al lui FC Barcelona este cotat la 1,11 miliarde de euro. Cei mai valoroși jucători de la fiecare echipă:

Kylian Mbappé – 180 milioane de euro

Jude Bellingham – 180 milioane de euro

Vinícius – 150 milioane de euro

Lamine Yamal – 200 milioane de euro

Pedri – 140 milioane de euro

Raphinha – 90 milioane de euro

Programat duminică de la ora 17:15, următorul El Clasico se joacă pe Santiago Bernabeu, iar miza este ocuparea primului loc. Înaintea acestui meci, Real Madrid are un avans de două puncte în fruntea ierarhiei din LaLiga. Cu o victorie, FC Barcelona ar putea întoarce clasamentul și să urce pe prima poziție.

Catalanii au amintiri plăcute din ultimele meciuri contra Realului. Au câștigat de fiecare dată în ultimele patru dueluri. Ba mai mult, la ultima vizită de pe terenul Realului s-au impus cu 4-0. Ultima confruntare dintre cele două a avut loc la Barcelona, iar catalanii au câștigat cu 4-3, deși Kylian Mbappé a reușit un hat-trick.

În pofida rezultatelor recente, cotele la pariuri sportive indică de această dată un ușor avantaj pentru gazde. Astfel, Real Madrid are 2.01 să câștige, egalul are 3.97, iar victoria celor de la FC Barcelona are 3.28.

Real Madrid nu va putea conta în această partidă pe David Alaba, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen și Dani Carvajal. Vestea bună pentru fanii madrilenilor este că Alexander-Arnold a fost recuperat și va fi titular.

În schimb, de partea cealaltă, catalanii nu vor putea conta pe atacantul polonez Robert Lewandowski. Raphinha este și el accidentat, dar catalanii speră să îl recupereze până duminică.

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Asensio, Militão, Carrares – Camavinga, Tchouaméni – Rodrygo, Bellingham, Vinícius – Mbappé

FC Barcelona: Szczęsny – Koundé, Araújo, Cubarsí, Baldé – Pedri, de Jong, Casado – Yamal, Rashford, López.

Atât din punct de vedere economic, dar mai ales sportiv, meciul dintre Real Madrid și FC Barcelona are o importanță aparte. Se întâlnesc două dintre cele mai bune echipe din lume, iar spectacolul este garantat.

Confruntarea va fi urmărită de zeci de milioane de oameni din toată lumea și stârnește un interes ridicat și în țara noastră. Fiecare episod din El Clasico naște o rivalitate și mai mare între cele două echipe și este așteptat cu maxim interes.