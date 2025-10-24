Casa Județeană de Pensii Sălaj informează persoanele interesate că mai sunt disponibile bilete pentru seria 16 de tratamente balneare, care se vor desfășura în perioada 2 – 5 noiembrie 2025. Stațiunile și locurile disponibile sunt următoarele:

1 Mai: 9 locuri

Bizușa: 14 locuri

Buziaș: 6 locuri

Căciulata: 10 locuri

Călimănești: 4 locuri

Covasna: 8 locuri

Felix: 7 locuri

Geoagiu: 10 locuri

Mangalia: 4 locuri

Moneasa: 5 locuri

Ocna Șugatag: 4 locuri

Persoanele interesate sunt încurajate să se înscrie cât mai curând pentru a beneficia de tratamentele balneare disponibile.

Pensionari de invaliditate – cei care au un program de recuperare stabilit de medicul specialist.

Persoane persecutate din motive politice – cei afectați de regimul comunist după 6 martie 1945, cei deportați în străinătate sau luați prizonieri, și luptătorii din rezistența anticomunistă.

Persoane persecutate din motive etnice – cei afectați de regimurile din România între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945.

Veterani și invalizi de război – inclusiv văduvele acestora, conform legii.

Persoane cu pensii speciale I.O.V.R. – conform legislației în vigoare.

Persoane cu handicap – conform legii privind protecția și drepturile persoanelor cu dizabilități.

Persoane cu recomandare medicală – cei care au nevoie de tratament balnear sau cure de recuperare, stabilite de medicul specialist sau medicul curant.

Salariați expuși la radiații – cei care lucrează în medii radioactive (zonele I și II) în minerit de uraniu, inclusiv la explorare, pregătire și închidere a minelor.

Depunerea cererii – Persoana care vrea biletul depune la casa de pensii cererea tip. Restul documentelor se aduc când se eliberează biletul.

Documentele necesare – Ele diferă în funcție de categoria de beneficiar și sunt detaliate pe site-ul CNPP, în capitolul D al Criteriilor de acordare a biletelor de tratament. Exemplu pentru pensionari:

Cererea tip de acordare a biletului;

Document care atestă plata pensiei (talonul de pensie), dacă e cazul;

Declarație pe proprie răspundere că nu mai primesc pensii din alte sisteme, cu excepția cazului în care talonul privind plata acestor drepturi va fi prezentat la eliberarea biletului;

Biletul de trimitere special pentru tratament balnear, eliberat de medicul de familie sau medicul specialist, aflat în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate (se aduce copia, iar originalul se prezintă la eliberarea biletului).

Biletele pot fi anulate și contribuția plătită returnată integral în următoarele situații:

Nu te poți prezenta – Dacă nu poți ajunge în stațiunea de pe bilet la data începerii tratamentului.

Renunțare din motive personale – Dacă decizi să renunți, anunță din timp casa de pensii.

Nu ești cazat în stațiune – Dacă ajungi la stațiune, dar nu primești cazare și ai o motivare scrisă de la unitatea de tratament.

Cererile sunt analizate după punctaj – cine are punctaj mai mare, primește biletul mai repede.

Dacă mai multe cereri au același punctaj: Se ia în considerare numărul biletelor primite în ultimii 2 ani – cine a avut mai puține, are prioritate.

Dacă tot există egalitate: Se compară venitul – prioritate are cel cu venit mai mic.

Dacă după toate acestea mai sunt cereri egale: Se acordă prioritate cererii cu numărul cel mai mic.