Premierul a declarat că România nu va intra într-un conflict armat și nu va crea situații care să conducă la implicarea sa într-un război. El a subliniat că acțiunile țării în ultimii ani s-au concentrat pe apărarea frontierelor, contribuția la securitatea europeană și respectarea parteneriatelor strategice cu Statele Unite, NATO și partenerii europeni.

„E exclus ca România să intre în război. România nu va genera situații care să ne atragă într-un conflict. Tot ceea ce face România în prezent și ceea ce a făcut în acești ani a fost să își apere frontierele, să participe la apărarea europeană și să respecte parteneriatele strategice cu partenerii noștri, Statele Unite, NATO și partenerii europeni”, a spus premierul.

Premierul a subliniat că România adoptă o poziție strict defensivă, concentrându-se pe întărirea capacității de apărare și pe achiziția de echipamente militare moderne.

„România nu provoacă, nu creează niciun fel de probleme și nu are nicio intenție, indiferent de zvonurile răspândite, de a trimite trupe în război”, a afirmat Bolojan. „Aceste dezinformări repetitive apar, din păcate, destul de frecvent și, fără niciun fel de echivoc, nu există niciun temei real într-o astfel de discuție”, a încheiat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că dezinformarea și războiul hibrid reprezintă amenințări reale pentru România, iar efectele acestora se amplifică în contextul lipsei de încredere socială și al slăbiciunii instituționale.

Referindu-se la rolul instituțiilor în contracararea războiului hibrid, Bolojan a afirmat că acestea „trebuie să facă mai mult”. El a explicat că fenomenul dezinformării are un impact semnificativ în România tocmai din cauza condițiilor sociale, subliniind că astfel de mesaje au efecte puternice pe un teren fertil, iar problema principală este nivelul foarte scăzut al încrederii sociale.

Premierul a explicat că o parte semnificativă a lipsei de încredere a cetățenilor este generată chiar de politicieni. El a subliniat că, dacă cei aflați în funcții publice, indiferent de nivel, nu depun eforturi pentru a recâștiga încrederea oamenilor, nu este surprinzător că aceștia ajung să creadă orice li se spune.