Generalul Fabien Mandon a transmis că principalul obiectiv al armatei franceze este acela de a fi pregătită pentru o confruntare de amploare în următorii ani.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test – poate că testul există deja sub forme hibride – dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat Mandon.

Potrivit acestuia, actualele forme de confruntare indirectă ar putea evolua către episoade mai dure, în funcție de deciziile Moscovei.

„Rusia este o țară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru și acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc”, a adăugat generalul, care a preluat comanda armatei la 1 septembrie.

Afirmațiile sale vin pe fondul unui climat de securitate tot mai tensionat în Europa, în special după avertismentele recente transmise de serviciile secrete germane. Acestea au estimat că Rusia s-ar putea pregăti pentru un conflict militar direct cu NATO înainte de 2029, o ipoteză care a determinat mai multe state europene să își revizuiască strategiile de apărare.

Generalul Mandon a subliniat că Rusia manifestă o „dezinhibare a recurgerii la forță”, un fenomen care reflectă modul în care Moscova percepe Europa.

„Moscova are percepția unei Europe colectiv slabe”, a explicat acesta, subliniind însă că baza de resurse a statelor europene este net superioară celei ruse.

„Avem totul pentru a fi siguri de noi”, a afirmat generalul, indicând faptul că, din punct de vedere economic, demografic și industrial, statele europene dețin avantajul.

În viziunea sa, determinarea și unitatea pot reprezenta cea mai puternică descurajare în fața unei potențiale agresiuni.

„Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a spus el.

Aceste declarații sugerează că Franța își propune nu doar să-și consolideze forțele armate, ci și să contribuie activ la întărirea coeziunii europene în domeniul apărării.

Pentru a atinge nivelul de pregătire necesar, guvernul francez a inclus în proiectul de buget pentru 2026 o alocare de 57,1 miliarde de euro pentru apărare, ceea ce înseamnă o creștere de 13% față de anul anterior.

Ministrul apărării, Catherine Vautrin, a precizat că această creștere ridică efortul bugetar destinat armatei la 2,2% din PIB, un prag considerat esențial pentru modernizarea capacităților militare.

Generalul Mandon a subliniat că un astfel de efort nu are doar o dimensiune tehnică, ci și una psihologică.

„Dacă rivalii noștri potențiali, adversarii noștri percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra și că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunțe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiți pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat acesta.

Declarația reflectă logica descurajării prin putere, o strategie care presupune menținerea unui nivel ridicat de pregătire militară pentru a preveni eventuale agresiuni.

Pe lângă riscul unui conflict cu Rusia, generalul Mandon a menționat și alte motive pentru care armata franceză trebuie să-și consolideze capacitățile.

Potrivit acestuia, reînarmarea este esențială pentru a face față unui spectru tot mai larg de crize – de la instabilitatea din Orientul Mijlociu și amenințările teroriste, până la posibile conflicte regionale care ar putea afecta interesele franceze.

„Situația crapă peste tot”, a afirmat Mandon, subliniind că mediul global de securitate este marcat de o creștere a incertitudinii și a competiției strategice.

În acest context, Parisul dorește să se poziționeze ca un pilon central al apărării europene, capabil să reacționeze rapid și eficient la provocări majore. Prin strategia de reînarmare și modernizare, Franța încearcă să transmită un mesaj de fermitate și solidaritate în cadrul alianței occidentale.