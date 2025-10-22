Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, a explicat că mobilizarea cetățenilor români, inclusiv a celor aflați în afara țării, este reglementată prin lege și reprezintă o responsabilitate constituțională. „Este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”, a subliniat acesta, adăugând că „important este ca România să aibă o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război”.

Potrivit generalului, apărarea țării este o obligație comună tuturor românilor, indiferent de locul în care trăiesc. El a menționat că, potrivit proiectului de Lege 446, termenul pentru prezentarea la unitățile militare este stabilit la 15 zile de la primirea ordinului de mobilizare.

„Apărarea naţională este o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României. Drept urmare, indiferent că avem domicilul stabil în România sau în afara teritoriului naţional, ordinele de mobilizare vor fi eliberate”, a explicat Vlad.

Oficialul militar a remarcat că există un grad ridicat de responsabilitate civică, având în vedere participarea de peste 80% la exercițiile de mobilizare.

„Avem o populaţie responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80-83%, înseamnă că încă mai avem cetăţeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean”, a spus el. În același timp, generalul a admis că, în situații de criză, o parte dintre cetățeni pot alege să părăsească țara – un fenomen observat și în alte contexte istorice.

El a subliniat că statul trebuie să cultive sentimentul de responsabilitate față de apărarea națională, prin educație și prin politici coerente.

„Vom avea şi cetăţeni care vor decide. Vor fi opţiuni individuale, dar noi ca politică de stat trebuie să încurajăm ca cetăţeanul român […] să fie responsabil şi să îndeplinească misiunile constituţionale”.

Referindu-se la nivelul de pregătire al Armatei României, generalul Vlad a declarat că aceasta se află într-o formă foarte bună datorită experienței acumulate în misiuni internaționale și programelor moderne de instruire și dotare.

„Trebuie să vedem cât de pregătită este Armata României pentru apărare, nu neapărat pentru o ameninţare venită din partea Federaţiei Ruse. Armata României este foarte bine pregătită”, a precizat el.

Totodată, generalul a admis că există încă nevoi în privința resurselor umane, a echipamentelor și a cadrului legislativ, dar a menționat că s-au făcut progrese importante în ultimii ani. „Mi-aş dori să am mai multe resurse la dispoziţie […] astfel încât să putem să recuperăm deficitul de capabilitate pe care nu am reuşit să-l completăm în ultimii 30 de ani”, a spus el.

Concluzionând, șeful Statului Major s-a arătat optimist că România își va îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite în cadrul NATO.