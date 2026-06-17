Ce nu vezi când scanezi produsele la casă. Sistemul ascuns din supermarketuri

Cumpărăturile rapide prin casele de tip self-service au devenit o practică obișnuită pentru milioane de clienți, în special în marile rețele de retail. Procesul este perceput ca fiind simplu și eficient, dar în spatele lui sunt implementate tot mai multe sisteme digitale.

Marile lanțuri comerciale investesc în tehnologii care să reducă pierderile generate de furturi. În acest context, inteligența artificială este integrată treptat în mecanismele de verificare a cumpărăturilor. Mai exact, sistemele de autoservire au generat opinii împărțite în rândul consumatorilor, fiind apreciate pentru rapiditate, dar și criticate pentru lipsa interacțiunii umane.

În paralel, retailerii se confruntă cu pierderi semnificative asociate furturilor din magazine. Un studiu realizat de asociația germană de profil EHI indică pierderi de aproximativ 4,2 miliarde de euro în comerțul cu amănuntul în 2024.

În acest context, Kaufland continuă extinderea caselor self-service și își consolidează măsurile de securitate, compania declarând pentru publicația „t-online” că intenționează să echipeze toate filialele cu astfel de sisteme, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Retailerii utilizează mai multe niveluri de verificare pentru a limita eventualele nereguli la casele automate. Produsele sunt cântărite direct la casa self-service, ceea ce permite o verificare suplimentară a articolelor scanate.

În unele situații sunt realizate rescannări aleatorii, iar angajații supraveghează activ procesul de plată. Accesul către ieșire este permis doar după scanarea codului de bare de pe bonul fiscal, necesar pentru deschiderea barierei.

Un element nou îl reprezintă utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza tiparelor din coșurile de cumpărături considerate atipice. Sistemul nu urmărește clientul, ci modul în care sunt scanate produsele la casele self-service.

Implementarea algoritmilor are ca obiectiv eficientizarea verificărilor și reducerea intervențiilor considerate inutile. Sistemele sunt concepute pentru a diferenția între comportamentele obișnuite și cele potențial problematice.

„În trecut, pentru rescannare se foloseau reguli fixe sau selecții aleatorii”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei. Potrivit reprezentanților retailerului, modelul de inteligență artificială este dezvoltat intern și se bazează pe învățarea din situațiile anterioare considerate suspecte, identificând tipare similare.

„Cei care scanează toate produsele în mod corect vor fi controlați mult mai rar în viitor”, a subliniat compania pentru publicația online.

Potrivit retailerului, utilizarea inteligenței artificiale ar trebui să contribuie atât la diminuarea pierderilor, cât și la fluidizarea procesului de plată pentru clienții care respectă regulile. Implementarea acestor soluții continuă gradual în rețeaua de magazine.