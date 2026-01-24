Harari a explicat că omenirea se află într-un moment de ruptură istorică, în care pentru prima dată creează o tehnologie care nu doar execută comenzi, ci interpretează realitatea și acționează pe cont propriu. Pentru a ilustra această schimbare fundamentală, el a recurs la o metaforă sugestivă, notează EVZ

„Un cuțit este o unealtă. Omul decide dacă taie o salată sau ucide. AI este un cuțit care poate decide singur”, a spus Yuval Noah Harari.

Potrivit acestuia, diferența esențială dintre tehnologiile anterioare și inteligența artificială constă tocmai în capacitatea acesteia de a anticipa, evalua și decide fără intervenție umană directă.

Un punct central al intervenției sale a fost legat de rolul limbajului, pe care Harari îl consideră adevărata sursă a dominației umane de-a lungul istoriei. Nu forța fizică a permis oamenilor să conducă lumea, ci abilitatea de a crea și susține narațiuni comune – de la legi și instituții până la religii și ideologii politice.

În acest context, Harari a avertizat că inteligența artificială vizează exact acest nucleu al puterii umane.

„Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de AI: legile, cărțile, religia, educația, chiar și identitatea”, a afirmat el.

Într-o lume în care AI poate produce texte mai rapide, mai coerente și mai convingătoare decât majoritatea oamenilor, domenii întregi bazate pe limbaj – justiția, administrația publică, presa, educația sau teologia – riscă să fie profund transformate sau chiar dominate de algoritmi.

Harari a acordat o atenție specială impactului pe care AI îl poate avea asupra religiilor fundamentate pe texte sacre. Creștinismul, iudaismul și islamul își extrag autoritatea din interpretarea cuvântului scris, iar în aceste sisteme, sensul textului este esențial.

„Ce se întâmplă cu o religie a cărții atunci când cel mai mare expert în carte nu mai este un om, ci o inteligență artificială?”, a întrebat Harari.

El a atras atenția că un AI capabil să parcurgă instantaneu secole de comentarii, interpretări și dezbateri teologice ar putea deveni o autoritate spirituală fără precedent, chiar dacă nu posedă conștiință, credință sau experiență religioasă.

Un alt moment care a provocat neliniște a fost cel legat de capacitatea AI de a manipula. Harari a subliniat că minciuna nu este un accident moral, ci o strategie de supraviețuire confirmată de evoluție.

„Patru miliarde de ani de evoluție ne arată că orice entitate care vrea să supraviețuiască învață să manipuleze. Ultimii ani ne arată că AI a învățat deja asta.”

Capacitatea inteligenței artificiale de a genera mesaje personalizate, de a simula empatie și de a adapta discursul în funcție de public o transformă într-un instrument extrem de puternic de influență politică, socială și culturală, a avertizat Harari.

Poate cea mai importantă concluzie a discursului de la Davos este că aceste transformări nu aparțin unui viitor îndepărtat, ci se produc deja, într-un ritm mult mai rapid decât capacitatea statelor și instituțiilor de a răspunde.

„Problema nu este ce se va întâmpla peste 20 sau 30 de ani. Problema este că deciziile se iau acum, iar dacă nu le luăm noi, le va lua altcineva în locul nostru.”

Intervenția lui Yuval Noah Harari a fost, astfel, mai mult decât o reflecție filosofică: a fost un apel direct către liderii politici și economici ai lumii. În fața unei tehnologii care poate prelua limbajul, influența și decizia, avertizează el, întârzierea nu mai este o opțiune, iar miza finală este redefinirea condiției umane într-o lume dominată de agenți non-umani.