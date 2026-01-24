Un document confidențial discutat recent în culisele Uniunii Europene sugerează că Ucraina ar putea deveni membră a UE până în 2027 și că reconstrucția sa ar putea fi susținută cu sume uriașe, potrivit premierului Ungariei, Viktor Orban. Oficialul a avertizat că aceste finanțări masive ar putea destabiliza Uniunea Europeană.

Conform unor estimări, Ucraina ar urma să primească aproximativ 800 de miliarde de dolari în următorii zece ani, bani provenind atât din fonduri europene și americane, cât și din investiții private, pentru a sprijini refacerea țării după războiul declanșat de Rusia. În total, ajutorul internațional și european ar putea ajunge la 1,6 trilioane de dolari până în 2040.

Orban a subliniat că fiecare stat membru ar trebui să decidă voluntar dacă sprijină Kievul și a criticat planul ca fiind un risc economic pe termen lung. Premierul ungar a menționat că, în opinia sa, niciun guvern viitor al Ungariei nu ar susține aderarea Ucrainei.

„În timp ce președintele Zelenski stă călare pe un cal, oamenii de la Bruxelles sunt gata să plătească, ca niște ofițeri militari”, a scris Orban pe Facebook.

Documentul, citat și de presa internațională, indică o posibilă procedură accelerată pentru integrarea Ucrainei în UE, cu intrarea oficială programată pentru 1 ianuarie 2027. Deși Comisia Europeană a recunoscut progresul semnificativ al reformelor implementate de Ucraina în condiții de război, negocierile efective pe capitolele de aderare nu au început încă, blocajul fiind atribuit Ungariei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut recent, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca aliații să intensifice sprijinul militar și financiar. Orban a reacționat critic, afirmând că UE riscă să își asume angajamente costisitoare, care vor pune presiune pe bugetele viitoare.

Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE în februarie 2022, la scurt timp după invazia rusă, și a obținut statutul de candidat în același an. Negocierile oficiale au fost demarate în 2024, dar procesul rămâne încetinit de opoziția unor state membre.