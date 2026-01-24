Fostul premier Victor Ponta a criticat dur politica externă a României, subliniind absența țării noastre de la Forumul Economic de la Davos și lipsa unui răspuns clar privind invitația președintelui american Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace.

Ponta a avertizat că refuzul de a se implica în acest consiliu ar putea pune în pericol parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, construit de peste trei decenii. În opinia sa, deciziile actuale riscă să lase România într-o poziție de izolare în regiune, în timp ce vecinii noștri, precum Ungaria, Bulgaria, Turcia și Polonia, ar putea beneficia de oportunități de apropiere de Washington.

„Deci, în primul rând, România nu există nici la Davos, dar nu există nici în lume. Nu există în acest moment la nimic, nici în zona europeană nu contează, că nu e invitată România la nimic, nici când e vorba să dea bani. Când e cazul pentru Ucraina, nu există nici parteneriatul cu America, pe care de data asta, dacă chiar oficial refuzăm participarea la Consiliul pentru Pace, cât e Trump la Casa Albă, nu mai avem parteneriatul cu America, să ne fie foarte clar. Aici lucrurile nu există, nu-s cu alb și negru la echipa Trump: Mi-ai zis nu la chestia asta? Nu mai ai treabă cu mine, uită de mine, nu mă mai suna”, a precizat acesta într-o ediție recentă a emisiunii Marius Tucă Show.

Fostul lider social-democrat a subliniat că, pe plan european, România nu este percepută ca un actor relevant în momentul de față, nici în contextul deciziilor financiare și nici în ceea ce privește implicarea în criza ucraineană.

Victor Ponta a spus că îl deranjează faptul că Ungaria, prin liderul său Viktor Orbán, a fost prima care a răspuns pozitiv invitației, iar Bulgaria și Turcia au urmat rapid. El a precizat că probabil și Polonia va accepta curând invitația, în timp ce România, alături de Republica Moldova, riscă să rămână izolate, într-o zonă pe care a descris-o drept „anti-americană” în estul Europei.

Ponta a subliniat că, din perspectiva sa, România a ratat oportunități importante de implicare, dar că decizia de a nu participa la Consiliul pentru Pace ar putea, practic, să compromită parteneriatul strategic cu Statele Unite, construit timp de peste 30 de ani, considerând acest lucru o greșeală.