Victor Ponta a afirmat că își respectă colegii, dar că vede o problemă în felul în care aceștia își justifică prezența la guvernare. El a comparat PSD cu „corul robilor din Nabucco” și a spus că partidul ar plânge permanent că nu este lăsat să facă nimic.

Fostul premier a susținut că PSD ar trebui să ia o decizie clară, în loc să stea într-o situație pe care o consideră păguboasă. În intervenția sa, el a vorbit despre faptul că social-democrații ar invoca mereu blocaje venite din partea premierului Ilie Bolojan sau din partea USR, dar fără să facă un pas concret.

„Sunt colegii mei și țin la ei, dar cred că înțeleg și ei că e tare păguboasă politica asta. Eu le zic așa, dar cu dragoste le zic, că parcă sunt corul robilor din Nabucco. Ei plâng tot timpul. Domne’, nu ne lasă Bolojan, ne face USR-ul. Păi eliberați-vă, rupeți lanțurile. ‘Nu putem’. Dar de ce nu puteți? Că nu mai … Povestea aia o țineți minte, de acum 4-5 ani, când îi întreba toată lumea pe Ciolacu și Ciucă, mă, de ce trebuie să stați împreună? ’Că ne atacă Putin’. Hai, că nu ne mai atacă Putin. Mai trebuie să stea împreună să trecem de Covid. Am trecut și de Covid. De ce trebuie să stați?”, a spus Ponta.

Ponta a declarat că justificarea rămânerii la guvernare pentru „stabilitate politică” nu ar mai fi crezută de electorat. El a amintit că în urmă cu câțiva ani existau explicații legate de crize majore, dar că aceste argumente s-au epuizat.

În același timp, fostul lider PSD a spus că a acceptat anul trecut explicația potrivit căreia partidul intră la guvernare pentru a ajuta primarii și administrațiile locale. Totuși, Ponta a afirmat că acest lucru nu s-ar mai întâmpla în prezent, deoarece fondurile nu ar mai ajunge nici măcar către aleșii PSD.

„Povestea aia cu trebuie să stăm pentru stabilitatea politică nu o crede nimeni. De obicei, uite, eu am crezut și anul trecut când au intrat la guvernare și mi-au zis colegii mei din PSD, bă, trebuie să stăm și noi pentru primarii noștri, pentru președinți, îi mai ajutăm cu proiecte. Nu îi mai ajută, că nu le mai dă Bolojan. Le taie, nu le dă la PSD-iști. Nu știu dacă le dă la PNL-iști, nu cred. Dar, sigur, la PSD- iști nu le dă nimica. Deci nici argumentul ăsta nu-l ai. Sigur că stau, așa, într-o suferință. Ce se întâmplă? Electoratul care a votat PSD, pe mine m-au votat 1.400.000, probabil că 1.000.000 erau votanți PSD”, a mai spus fostul premier.

Victor Ponta a afirmat că nemulțumirea electoratului PSD nu ar veni din simpla apartenență la partid, ci din faptul că PSD îl sprijină pe Ilie Bolojan și guvernează împreună cu USR. El a spus că aude frecvent acest mesaj în discuțiile cu membri ai PSD.

În declarațiile sale, Ponta a vorbit și despre migrarea voturilor către AUR. El a susținut că o parte dintre cei care l-au votat pe George Simion ar fi foști votanți PSD și că acest fenomen ar putea continua.

Tot în acest context, fostul premier a spus că PSD ar putea lua măcar o decizie parțială, dacă nu reușește să schimbe complet formula de guvernare. Ponta a sugerat că USR ar putea fi scos din coaliție dacă nu se poate face o schimbare în privința lui Ilie Bolojan.

Victor Ponta a afirmat că situația ar fi proastă pentru PSD, dar avantajoasă pentru AUR. El a adăugat că, în opinia lui, AUR ar merge „în direcția bună”.