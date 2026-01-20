Kelemen Hunor consideră că procesul de analiză al Curții Constituționale în ceea ce privește legea care modifică pensiile magistraților se apropie de un punct final. Liderul UDMR a subliniat că, din perspectiva sa, nu mai există motive obiective pentru noi amânări, iar decizia ar trebui să vină la următorul termen stabilit de CCR.

Invitat la Euronews România, Kelemen Hunor a precizat că speră ca data de 11 februarie să fie momentul în care judecătorii constituționali se vor pronunța. El a amintit că la termenul anterior decizia a fost amânată din cauza unor documente suplimentare, însă acest argument nu mai poate fi invocat la nesfârșit.

„Nu cred că se poate amâna foarte mult timp. Săptămâna trecută au amânat că au mai primit nişte studii, documente, aşa am înţeles eu, dar vreau să cred că în februarie, la următorul termen, se dă o decizie, fiindcă nu mai pot să inventeze nimic. Din acest punct de vedere, într-adevăr, este o reformă, fiindcă, da, e reforma promisă şi, dincolo de promisiuni, guvernarea dă un semnal că se poate guverna mai drept şi mai corect. Şi asta este important, fiindcă taxele crescute, accizele crescute, inflaţia au redus puterea de cumpărare şi oamenii simt această povară şi nu poţi să spui în continuare legitim că vrei să faci reduceri de cheltuieli dacă pe partea cealaltă nu reuşeşti să operezi aceste reduceri. Fiindcă aşa putem ţine un echilibru, aşa putem să reducem cheltuielile statului şi să dăm, cel puţin peste un an, peste doi ani, mai mult cetăţeanului. Că asta ar fi ideea, să dai mai mult cetăţeanului. (…) Şi aşteptăm decizia CCR”, a declarat Kelemen Hunor, luni seara, conform Agerpres.

În același context, Kelemen Hunor a adus în discuție și stadiul legii privind pensiile militarilor, precizând că aceasta se află în lucru și că responsabilitatea detaliilor revine miniștrilor de resort. Liderul UDMR a explicat că premierul a cerut recent accelerarea pregătirii unui proiect care să vizeze atât zona militară, cât și administrația publică.

Potrivit lui Kelemen Hunor, analiza nu se limitează strict la pensii, ci include o evaluare mai amplă a instituțiilor publice și a modului în care acestea funcționează. El a indicat necesitatea unor comasări, desființări sau restructurări acolo unde eficiența este redusă, atât la nivel central, cât și local.

„Sigur că se pregăteşte şi cealaltă lege, pe pensionarea în zona militară. Aici, cei doi miniştri – ai Apărării şi de Interne – pot da detaliile, fiindcă săptămâna trecută, dacă am înţeles bine, au primit de la premier sarcina de a pregăti un proiect şi în administraţia locală şi centrală. Trebuie să vedem în acest an care sunt acele instituţii ce trebuie comasate, desfiinţate, companiile care nu funcţionează, unde putem să facem, să operăm reduceri. De ce trebuie să aibă Avocatul Poporului birouri în judeţe, de exemplu? De ce trebuie să aibă Protecţia Consumatorului la centrala din Bucureşti angajaţi cu sutele, fiindcă protecţia consumatorului trebuie să faci în teritoriu, nu în Bucureşti, în centrală. Şi poţi să dai multe, multe astfel de exemple unde putem reduce, putem restructura aparatul central şi aparatul bugetar local”.

Întrebat despre momentul în care aceste măsuri ar putea deveni realitate, Kelemen Hunor a arătat că discuțiile sunt în desfășurare de mai multe luni, fiind coordonate de vicepremieri și miniștrii implicați. El a menționat că Oana Gheorghiu are un rol central în această zonă de coordonare și că întâlnirile la nivel guvernamental au avut deja loc.

Liderul UDMR și-a exprimat speranța că propunerile vor fi prezentate în cadrul coaliției și asumate politic, subliniind totodată importanța continuării investițiilor publice, inclusiv a celor finanțate prin PNRR, pentru menținerea funcționării economiei.

„Da, ea răspunde pe partea asta, au fost întâlniri la Guvern şi sper că la un moment dat vor veni cu nişte propuneri în coaliţie şi coaliţia va asuma ceea ce este de asumat. Investiţiile trebuie să meargă mai departe, inclusiv pe PNRR, fiindcă investiţiile publice totuşi ţin economia în mişcare”, a mai spus el.

În finalul intervenției sale, Kelemen Hunor a descris funcționarea coaliției de guvernare ca fiind una complexă, având în vedere numărul de actori implicați și diferențele ideologice dintre partide.

Conform spuselor sale, coaliţia este „tot timpul complicată”, fiind compusă din cinci actori, interesele fiind legitime pentru fiecare partid şi ideologiile extrem de diferite.