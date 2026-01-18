În prezent, pensia brută a unui magistrat ajunge la 24.850 de lei, în timp ce pensia brută medie din sistemul public este de 2.780 de lei. Diferența este una uriașă, pensia unui judecător sau procuror fiind de aproape zece ori mai mare decât cea a unui pensionar care a contribuit întreaga viață la sistemul public.

Evoluția din ultimii ani confirmă o creștere accelerată a pensiilor speciale. În 2021, pensia medie brută a unui magistrat era de aproximativ 19.500 de lei, iar până în 2025 aceasta a urcat la 24.850 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de circa 5.000 de lei într-un interval de patru ani. În același timp, pensiile din sistemul public au crescut mult mai lent. Dacă în 2021 pensia medie brută era de 1.570 de lei, în 2025 aceasta a ajuns la 2.780 de lei, o evoluție semnificativ mai modestă comparativ cu cea a magistraților.

Impactul bugetar al pensiilor de serviciu este considerabil. Anul trecut, statul a plătit aproximativ 1,7 miliarde de lei pentru cei circa 5.700 de magistrați pensionari. Analiza structurii acestor plăți arată că doar 13% din această sumă este acoperită din contribuțiile efective ale beneficiarilor, în timp ce restul de 87% provine direct din bugetul de stat, sub formă de subvenție.

În cadrul dezbaterilor privind reforma pensiilor, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis Curții Constituționale (CCR) o expertiză tehnică în care avertizează asupra riscurilor legislative generate de noua lege. Potrivit documentului, aplicarea actului normativ în forma actuală ar putea duce, în anumite scenarii, la o anulare de facto a pensiei de serviciu pentru magistrați, situație considerată de reprezentanții sistemului judiciar drept o amenințare la adresa independenței justiției.

Totodată, aceeași analiză a Înaltei Curți oferă date concrete privind impactul noii legi asupra cuantumului pensiilor speciale. Reducerile estimate ar fi de 36% pentru magistrații din judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, de 35% pentru cei din tribunale, de 33% pentru magistrații de la curțile de apel și de până la 50% pentru magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătorii Curții Constituționale urmează să se întrunească pe 11 februarie pentru a decide dacă vor da undă verde legii care prevede atât creșterea vârstei de pensionare a magistraților, cât și reducerea pensiilor speciale, denumite de sistemul judiciar pensii de serviciu.