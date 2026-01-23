Nuclearelectrica a informat că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează către etapa deciziei finale de investiţie, cunoscută sub acronimul FID. Acest moment marchează intrarea într-o fază esenţială a dezvoltării proiectului, în care sunt validate condiţiile tehnice, economice şi strategice necesare demarării efective a investiţiei.

Potrivit companiei, solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, programată pentru data de 12 februarie 2026, a fost formulată de acţionarul majoritar al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica, Ministerul Energiei. Aceasta vizează supunerea la vot a aprobării deciziei finale de investiţie în cadrul proiectului SMR, un demers care confirmă sprijinul instituţional pentru continuarea iniţiativei.

Reprezentanţii Nuclearelectrica subliniază că includerea acestui punct pe agenda AGA reflectă importanţa proiectului în arhitectura energetică naţională. Compania consideră că aprobarea FID reprezintă un reper în procesul de implementare a unei tehnologii nucleare avansate, cu impact pe termen lung asupra producţiei de energie curată.

În acest context, Nuclearelectrica evidenţiază faptul că proiectul de la Doiceşti este tratat ca un obiectiv energetic strategic, având potenţialul de a contribui la stabilitatea sistemului energetic şi la diversificarea surselor de producţie.

Evoluţia proiectului SMR de la Doiceşti este susţinută de finalizarea unor etape tehnice considerate esenţiale în industria nucleară. Compania arată că dezvoltarea a urmat un calendar clar, aliniat procedurilor interne şi standardelor internaţionale aplicabile.

„Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat conform etapelor prestabilite şi aprobărilor corporative, şi anume derularea analizelor şi studiilor tehnice de amplasament, FEED 1 şi FEED 2 (Front End Engineering Design). Finalizarea acestor studii, la care se adaugă cele două misiuni de evaluare ale amplasamentului, derulate de IAEA, au condus către elementele de bază ale Deciziei Finale de Investiţie”, se arată în postarea Nuclearelectrica.

Aceste evaluări au avut rolul de a valida atât caracteristicile amplasamentului, cât şi fezabilitatea tehnică a soluţiei propuse. Misiunile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică au oferit un cadru independent de analiză, în linie cu practicile utilizate pentru proiectele nucleare de anvergură.

În urma acestor etape, Nuclearelectrica susţine că sunt îndeplinite condiţiile preliminare necesare pentru fundamentarea deciziei finale de investiţie, din perspectiva siguranţei, a conformităţii şi a maturităţii proiectului.

Proiectul SMR de la Doiceşti este bazat pe tehnologia NuScale şi prevede o capacitate instalată totală de 462 MW. Aceasta va fi asigurată prin șase module, fiecare având o capacitate individuală de 77 MW, configurate pentru a funcţiona integrat în cadrul aceleiaşi centrale.

Într-o declaraţie amplă, conducerea Nuclearelectrica a explicat modul în care acest tip de tehnologie se înscrie în tendinţele internaţionale din sectorul energetic.

„Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, va avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Într-un context international în care tehnologiile SMR sunt considerate soluţia de asigurare a flexibilităţii şi complementarităţii cu resursele regenerabile, o alternativa eficienta de reindustrializare avantajoasa a centralelor scoase din uz, un motor pentru dezvoltarea locala şi regionala prin crearea unui lanţ complex de aprovizionare, o oportunitate de creştere a unei noi generaţii de specialişti, Romania deţine capacitatea de a se transforma într-un centru de know-how în implementarea tehnologiilor avansate. Coroborat, securitatea energetica a României şi disponibilitatea surselor sale de energie curata sunt şi vor rămâne priorităţi”, a declarat Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica.

Potrivit acestei perspective, proiectul este văzut nu doar ca o investiţie în producţia de energie, ci şi ca un catalizator pentru dezvoltarea industrială şi profesională la nivel local şi regional.

Nuclearelectrica indică faptul că iniţiativa SMR se bucură de recunoaştere la nivel european, în special în contextul obiectivelor de decarbonizare. Comisia Europeană consideră că reactoarele modulare mici pot contribui semnificativ la reducerea emisiilor din sectorul energetic şi la menţinerea unei baze industriale competitive.

Compania precizează că este parte activă a Alianţei Industriale pentru SMR a Comisiei Europene şi susţine o abordare colectivă orientată către atingerea economiilor de scară în dezvoltarea şi implementarea acestor tehnologii. Acest cadru este văzut ca un instrument pentru armonizarea standardelor şi pentru stimularea cooperării între state şi actori industriali.

În perioada următoare, Nuclearelectrica afirmă că va continua dezvoltarea proiectului de la Doiceşti în baza aprobărilor corporative existente. Demersul se va desfăşura în cadrul unor parteneriate considerate solide, cu accent pe eficienţa implementării, eficienţa economică, calitatea livrabilelor şi respectarea riguroasă a cerinţelor specifice industriei nucleare.