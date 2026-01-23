Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Radio România Actualități, că Guvernul analizează mai multe variante pentru plafonarea prețului la gaze și că, după aceste analize, va lua o decizie clară în cel mult două săptămâni. El a explicat că actuala schemă nu mai poate fi menținută mult timp, deoarece România ar încălca o directivă europeană, motiv pentru care se ia în calcul o soluție temporară.

Șeful Guvernului a mai arătat că, în această perioadă, se fac calcule și simulări legate de piața gazelor, de efectele posibile și de impactul asupra inflației, pentru că orice scumpire a energiei influențează prețurile în întreaga economie. El a precizat că nu este sigur că plafonarea va fi eliminată complet, dar nici nu poate fi prelungită pe termen lung, din cauza riscului unei proceduri de infringement.

Premierul a subliniat că România mai are la dispoziție doar câteva luni pentru a aplica o formulă tranzitorie și că decizia va fi luată într-un interval de una-două săptămâni. Scopul este ca măsura aleasă să fie anunțată din timp, cu câteva luni înainte, astfel încât piața gazelor să se poată adapta și să nu se ajungă prea aproape de luna aprilie fără o soluție clară.

Potrivit lui, România plătește într-un an aproximativ 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, adică în jur de 1,2 miliarde de euro, o sumă foarte mare. În acest context, premierul a explicat că, anul trecut, România și-a recâștigat credibilitatea în fața piețelor financiare, iar respectarea țintei de deficit a fost necesară deoarece în anii anteriori aceste angajamente nu au fost respectate. El a subliniat că acest lucru ajută la scăderea dobânzilor pe care le plătește România.

Ilie Bolojan a precizat că, în acest an, schemele de protecție pentru gaz sunt un element important în calculul reducerii inflației. El a explicat că în această perioadă se fac toate calculele legate de schema de plafonare care expiră în primăvară, pentru a vedea ce decizie va fi luată, cum ar putea evolua piața gazelor și ce efecte ar putea apărea, inclusiv asupra inflației.

Premierul a mai arătat că orice creștere a prețului la energie, fie electricitate, fie gaz, se răsfrânge asupra tuturor prețurilor, deoarece costurile energiei intră în aproape toate produsele din România.

